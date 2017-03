Har planane klare for kvinnedagen

- På 70- og 80-talet då dei harde kampane stod, hadde me tog på Voss. Så har det vore stillstand ei stund.

Det seier Ruth Jørgensen. Ho er med i toggruppa i høve kvinnedagsmarkeringa på Voss. I fjor starta 8. mars-toget opp att etter fleire års fråvær.

- Me har mykje å forsvara, meiner Jørgensen.

For 6-timarsdag

Som på så mange andre stadar har 8. mars-markering vore ein tradisjon på Voss. Kveldsarrangement har det vore i alle år, men Jørgensen vonar eit tog vil vera eit sterkare politisk verkemiddel.

«Kamp mot all kvinneundertrykking!» og «Ja til 6-timarsdagen» er nokon av parolane i år. I tillegg skal dei kjempa for rett til heiltidsarbeid, for kvinnesolidaritet utan grenser og mot regjeringa sitt forslag om å fjerne etterlattepensjonen.

Det vert appell før toget, av Tanya Kaldestad i Raud Ungdom. Så skal toget, etter ein runde på Vangen, enda opp i Voss ungdomshus, der bygdekvinnelaga i området tek over arrangementet.

Tek imot stafettpinnen

- Regjeringa vil fjerna etterlattepensjonen. Det er gjerne kvinnene som vil vera utsett viss den forsvinn, seier Aud-Marit Netteland.

Ho representerer bygdekvinnelaga Voss, Bulken og Bjørgum, og det er éi av sakene ho bryr seg om.

I fjor var det Joggedamene som var ansvarlege for kveldsarrangementet. I år vert det konsert, talar og informasjon i Voss ungdomshus, der toget skal enda opp etter ein rundtur på Vangen.

- Og det vert ein veldig triveleg kveld, seier Netteland.

Der vert det mellom anna eit musikalsk innslag med song av Oda Netteland Norevik og Marit Johansen på cello - med musikk laga av kvinnelege komponistar.

Ope for alle

Jørgensen meiner ein må sjå litt lengre enn berre seg sjølv.

- Pensjonsordninga er også under endring. Ikkje alt er til det betre, verken for kvinner eller menn.

Ja, ho sa menn.

- Kvinner fokuserer på heile samfunnet, også på menn. Det er vårt domene, det også.