Har trua på stortingsplass for Nils

- Å få han Nils inn på tinget er viktig både for distriktet her og for heile Hordaland, meiner Ann Jorunn Herre frå Granvin.

Line Eide Vik frå Stamnes nikkar samtykkjande.

- Har du eit råd til han, som eventuell ny stortingsrepresentant?

- Ikkje gløym oss, og ikkje gløym E16. Men det trur eg heller ikkje han gjer, legg Vik straks til.

Måndag kveld var Sp-medlemer frå heile regionen samla til fellesmøte på Voss (Park), der det til tider var reine hallelujastemninga i salen.

- Klar for innsats

Møtet fann stad akkurat som Sp surfar høgt på ferske meiningsmålingar. Kjersti Toppe sin stortingsplass synest udiskutabel, og akkurat no gjev Nils T. Bjørke sin andreplass på Sp-lista òg utteljing.

- Men dette er mars og meiningsmåling, valet er i september. Det er Kjersti me kjempar for, det er hennar plass me skal sikra, gjer Bjørke klart.

- Skulle eg koma inn i tillegg, er det ein bonus. Men sjølvsagt, eg er klar for innsats i Oslo om det er dét veljarane vil, seier Bjørke vidare.

- Etter fem år som bondelagsleiar syntest eg det var godt å koma heim att til Voss og driva gard. Likevel: om eit sterkt Sp er det som skal til for å skaffa landet ny regjering, då reiser eg meir enn gjerne til Oslo på ny, forsikrar 58-åringen frå Bjørko.

- Levande bygder

På møtet måndag fekk han gode råd til hjartesaker både frå partiveteranar og heilt ferske medlemer. Levande bygder, tenester der folk bur, skjerpa mattryggleik og ikkje minst ny veg og bane til Voss.

- Den viktigaste kampsaka for Senterpartiet her lokalt må likevel vera på få Nils på Tinget, meinte Ann Jorunn Herre frå Granvin Sp.

- Han er ein av oss. Eg vert stolt om me lukkast i å få han vald inn, supplerer Line Eide Vik frå Vaksdal Sp, men legg samstundes til at partiet òg har ein strålande toppkandidat her i Hordaland.

- Eg er sjølvsagt stolt av Kjersti Toppe og innsatsen ho gjer like eins!

- Ap beste partnar

At Senterpartiet av i dag ikkje lengtar attende til regjeringstida saman med Høgre, Venstre og KrF var elles tydeleg under møtet. Føretrekt samarbeidspartnar var på alle måtar Arbeidarpartiet, om enn både Bjørke og mange andre i salen frykta harde tak også der framover, ikkje minst i høve EU-tilpassing og mogleg oppseiing/reforhandling av dagens EØS-avtale.

- Men ikkje minst når det gjeld distriktspolitikk, synest det som at Ap har nærma seg våre tradisjonelle standpunkt, sa Bjørke.

- Som opposisjonsparti har dei opplagt gjort det, men eg føler i tillegg at det har føregått ei meir djuptgripande endring, til ein distriktspolitikk som i alle fall er langt betre enn den dagens regjering står for.

- Vert endå verre

Til dei som måtte meina at det ikkje har vorte så ille i Noreg etter fire år med blå-blå regjering, og at det til og med vart betre tider for jordbruket gjennom dei fyrste åra, hadde Bjørke fylgjande bodskap:

- Effekten av mange tiltak den raudgrøne regjeringa gjennomførte, kom ikkje før fleire år etter. Og slik er det no òg: fire nye år med Høgre og Frp vil òg gje langt meir dramatisk endringar enn dei me hittil har sett. For utan kursendring, er det no framover me verkeleg vil få merka effekten av politikken deira, seier Nils T. Bjørke, som ikkje berre er andrekandidat for Sp ved valet, i tillegg er han Sp sin valkampleiar her i Hordaland.

- Og det er eit samla parti som no går til val. Heile Hordaland Senterparti er på lag og dreg lasset saman, fastslår han.

- Ljos for folket

Det var elles den verkeleg store partiveteranen på Voss, Nils Dagestad, som hadde æra av å sparka møtet i gang. Han formidla vidare mellom anna det beste rådet han sjølv hadde fått, av tidlegare generalsekretær John Dale, då han som ung mann var med å starta senterungdomslag ved Lærarskulen på Stord.

- Å driva politikk er å kveikja ljos for folket, lydde rådet.

Dagestad sitt konkrete råd, i lenginga av dette var todelt: Nei til sentralisering, ja til tenester der folket bur.

Krystallklar

Med omsyn til den store lokale kampsaka, ny veg og bane mellom Arna og Voss, var Nils T. Bjørke krystallklar på korleis prioriteringane måtte vera:

- Liv og helse lyt ha fyrsteprioritet, og då må innsparing av tid koma i andre rekkje. Og det er jo heller ikkje på ferjene ulukkene skjer, minna han om.