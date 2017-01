Her auka jolehandelen med ein million

I desember 2016 brukte kundane éin million kroner meir på Amfi-senteret, enn dei gjorde året før.

Desemberhandelen auka med to prosent frå året før, frå 48,3 til 49,3 millionar kroner, viser tala som Thon Eiendom kan leggja fram.

Sjølv om jolehandelen det førre året, i 2015, var den fyrste månaden med Hennes & Mauritz- butikk i senteret, fekk omsetninga i 2016 også ein auke, ser senterleiar Anne Marie Opheim.

- Me hadde fått signal om at jolehandelen kanskje kom til å verta meir nøktern, men me synest det har gått relativt bra, seier senterleiaren.

- Jolehandelen starta eigentleg med «black friday», siste fredagen i november, og me hadde ein fin og stabil handel i vekene deretter.

Nokre nye

Opninga av Hennes & Mauritz-butikken i november 2015 har vore den siste store etableringa senteret. 2016 førte med seg nyetableringar som C-Optikk og Mamma Mia (damekle), nye eigarar hjå Lene V og endring hjå Wagner som gjekk over til berre herrekle. Cmyk la ned. Tal frå dei endra og nye verksemdene er ikkje med i tala som vert samanlikna, men er med i totaltala for senteret, presiserer Opheim.

- Det me ser er at me har utslag på dei ulike bransjane som er nokså likt slik det er på landsbasis. Spesialbutikkar går bra, medan det har vore eit tøft år for kategorien kle, sko og reiseeffektar.

Anne Marie Opheim trur det kan hengja saman med at det ikkje lenger er så klare sesongskilnader. Då bransjen var klar med haust- og vinterutstyret, var det framleis sol og varme, nemner ho som døme.

Stor auke

Dei samla tala for 2016 viser at det vart handla for 33 millionar kroner meir i 2016, enn året før. Auken er på heile ni prosent, til totalt 390 millionar kroner. Til samanlikning hadde Lagunen Storsenter, det tredje største senteret i Olav Thon-gruppa, ein tilbakegang, om enn berre på 1,1 prosent.

- Me ser at det er svingingar på Vestlandet, i takt med at olje-industrien slit. Vilkåra er nok litt betre på Voss, som er som ein liten oase, i denne samanheng.

Anne Marie Opheim synest Voss no står fram som ein framifrå stad å handla. Frå butikkane er tilbakemeldingane at det kjem stadig fleire kundar frå Hardanger, i tillegg til hyttefolka, og folk frå indre Sogn. Utfordringa for dei siste gruppene er at stengde vintervegar rett som det er hindrar dei.