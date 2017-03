Her luskar gaupa seg forbi huset til Terje

Han sette nesten frukostkaffien i halsen, Terje Trohaug, tysdag morgon, då ei stor gaupe rusla rett forbi huset hans på Fenno.

Trohaug har sikra det definitive provet på at det ruslar gaupe rundt i området vårt.

- Me er dessutan sikre på at det ikkje berre er denne gaupa. Her er minimum to gauper, seier Ingmar Slettemark, viltforvaltar i Voss kommune.

SAMTIDIG I RAUNDALEN: Gaupespor på Lindbergbrua i Raundalen, sett natt til tysdag, om lag samstundes som den andre gaupa vart fotografert på Fenno. I spora til gaupa har det fylgt ein rev (dei mindre avtrykka). Øystein Lindberg oppdaga desse spora. Foto: Ingmar slettemark

Sprang til vindauget

Hordaland skriv tysdag om fleire observasjonar av gaupe og gaupespor på Voss og i Granvin kommune siste vekene.

Same morgonen sat Terje Trohaug ved kjøkkenbordet på Fenno.

- Eg kjende meg litt uroleg på ein måte, veit ikkje kvifor, og sprang til vindauget fleire gonger. Med eitt såg eg gaupa koma ruslande roleg forbi huset. Det er fyrste gongen, og eit spennande syn, fortel Terje Trohaug til Hordaland.

SÅG GAUPA: Terje Trohaug trudde knapt sine eigne augo då han såg og fotograferte gaupa på Fenno tysdag morgon.

- Éin gong i livet

Klokka var om lag 06.15 då Trohaug fekk auga på det sjeldne kattedyret.

Han skunda seg etter telefonen, og fekk teke bilete av gaupa, noko som må vera eitt av veldig få, kanskje det einaste, biletet av gaupe på Voss.

- Det var ei stor oppleving. Mest sannsynleg ei éin gong i livet-hending, seier Trohaug.

- Ingen tvil

Ingmar Slettemark, viltforvaltar i Voss kommune, synest observasjonen er spennande.

- Dette er det næraste me har kome eit skikkeleg gaupefoto på Voss. Det er ingen tvil om dette er gaupe, fotografert på Fenno. Når villdyret er foreviga i eit område med så mange kjenneteikn, er me 100 prosent sikre, seier Slettemark og legg til at det ikkje alltid er slik.

Spora gaupa

I enkelte tilfelle kan det vera usikkert kvar foto av villdyr er tekne. Foto av spor kan dei også vera usikre på kvar dei er tekne, seier Slettemark, som her ryddar absolutt all tvil av vegen.

For spora er ikkje til å ta feil av, og han har i tillegg spora gaupa si ferd vidare.

Frå Fenno tok gaupa vegen ned til riksveg 13, og kryssa vegen ved bomstasjonen på Svelgane. Deretter rusla ho vidare forbi kraftstasjonen der vegen går opp til Bulko. Ho har så kryssa kommunegrensa, og siste spora er observerte på Nesheim ved Granvinsvatnet.

Gaupe samstundes i Raundalen

Men Slettemark kjem onsdag morgon med nye opplysningar som gjer historia endå meir spennande.

For tysdag, same dagen som gaupa vart fotografert på Fenno, er det også funne sikre, ferske gaupespor i Raundalen.

- Øystein Lindberg gjekk frå Lindberg til postkassene for å henta Hordaland. Han stod ved postkassestativet ved Raundalsvegen og las artikkelen, då han vart klar over at det var nett slike spor han sjølv hadde fylgt ned til postkassa, seier Ingmar Slettemark.

Passerte bustadhus

Viltforvaltaren stadfester sikkert at dette også er gaupespor, og dokumenterer det med bilete.

- Desse spora fylgde eg også vidare. Gaupa har gått til Kolvesvegen og passert tre meter frå eit bustadhus, deretter kryssar ho vegen og går vidare til Fagnastøl. Til slutt finn me spora att nær Brattåker. Dette er motsett retning av leia gaupa frå Fenno flytta seg i. Då har me plutseleg sikre teikn på minimum to gauper i området vårt, seier Slettemark.

- Ikkje så sky

Han fortel at gaupa ikkje er så sky som me trur.

- Om dei ikkje vert jakta på eller jaga, så tek dei det ganske roleg. Dei ruslar no rundt, men vert dei jaga, så er dei borte vekk, for då veit dei veldig godt at det er fare på ferde, seier han. Sannsynlegvis er det jakt på mat som fører henne inn mot busetnaden.

- Korleis reagerer du på hendingane?

Lever midt i naturen

- For min del synest eg det er spennande, men det er det ikkje sikkert at ein sauebonde vil synast, seier Slettemark som sjølv bur på Urdland midt i landskapet der gaupa har passert forbi siste dagane.

- Me lever midt i naturen her oppe, og når det kjem ville dyr som gaupe rundt oss, så er det litt spesielt. At dei kjem her, er naturleg. Når dyr kjem austfrå, må dei forbi mellom Flåm og Ulvik om dei ikkje vil symja over ein brei fjord. Derfor kjem dei inn i Raundalen, seier viltforvaltaren.