Her sikrar dei godstrafikken mellom aust og vest

Den nye beredskapsterminalen på Palmafossen sikrar frakting av gods ved flaum eller ras på Bergensbanen. - Terminalen er også med på å sikra Voss som framtidig jernbaneplass, meiner Olav Hydle.

I desse dagar er arbeidet med den nye beredskapsterminalen for gods på Palmafossen heilt i sluttfasen. På terminalen, som er omkring 200 meter lang, skal godstog kunne køyra inn og flytta lasta over til andre køyretøy dersom Bergensbanen må stengja mellom Voss og Bergen, til dømes grunna ras eller flaum.

- Området er det same som før, men me har rydda, grave ut massar og lagt nytt asfaltlokk. No er området dimensjonert for å ta unna store maskinar ved lasting, fortel prosjektleiar Anders Sirevaag.

UTBETRING: Det gamle jernbanesporet på Hardangerbana har vorte utbetra i samband med at den nye beredskapssentralen skulle på plass. FOTO: Vidar Herre

Klar til bruk

Arbeidet med beredskapsterminalen på Voss starta sommaren 2016, og det er lokale entreprenørar som har stått for mykje av jobben. Beredskapsterminalen vert no éin av to knytt til Bergensbanen, den andre ligg i Nesbyen i Hallingdal.

- Terminalen er så å seia klar til bruk. No står det berre att litt arbeid med beredskapsplan og det praktiske rundt bruken, seier Sirevaag.

NØGDE: Anders Sirevaag (til v.) og Olav Hydle er glade for at beredskapssentralen for gods no er klar til bruk på Palmafossen.

Akutte hendingar

Å få på plass den nye terminalen er del av ein overordna godsstrategi, der målet er å frakta meir gods med jernbane i åra framover. Då treng ein gode beredskapsordningar slik at transporten av gods ikkje stoggar heilt opp ved akutte hendingar eller ekstremvêr. Slik vert transporten meir føreseieleg.

- Forhåpentlegvis treng me aldri å ta terminalen i bruk. Og det gjeld berre dersom banen må stengjast over lengre tid, fortel prosjektleiaren.

Har noko å seia

Storflaumen i 2014 er eit døme på hendingar som har stogga banen før.

- Då vart Bergensbanen stengt ei veke. Det er så klart vanskeleg å vita omfanget i slike situasjonar, men det er klart at ein terminal ville hatt noko å seia dersom den var på plass då, seier Olav Hydle.

Han er ansvarleg for det nye lageret som har kome på plass i tilknyting til beredskapsterminalen. Under storflaumen måtte godset fraktast langs veg heilt frå Oslo.

- Og då trengst det ein del køyretøy til fraktinga av alt godset, for å seia det sånn, forklarar Hydle.

Ny kvardag på lageret

Det nye lageret på Palmafossen er på 52x12 meter, og vart teke over ved nyttårsskiftet. Lageret har alt byrja fyllast opp med fleire hundre duppedittar, som materiell til linjene, signalanlegg og køyreleidningar. Sjølv om det forhåpentlegvis vert sjeldan bruk for beredskapsterminalen, vil det framleis vera dagleg drift på området med lageret. Der kan dei som arbeider langs jernbanelinja henta det dei treng av utstyr ved feil eller vedlikehald på linja. Lageret vert no hovudlageret langs Bergensbanen, medan det finst to mindre på Ål og Hønefoss.

- Eg ser nesten alt at det er for lite, seier Hydle og ler, før han legg til: - Men me hadde ganske små og kummerlege tilhøve på det førre lageret, så dette er heilt fantastisk. Det vert ein heilt ny kvardag!

5000 sviller

I samanheng med at den nye beredskapsterminalen skulle på plass, har også sporet frå Voss stasjon til Palmafossen vorte oppgradert, i to etappar.

- Våren 2016 vart det oppgradert frå stasjonen til meieriet, før me tok resten i haust. Særskilt grunnen under skjenene var sliten og mosegrodd, fortel Sirevaag.

Under arbeidet har det vorte bytt ut heile 5000 jernbanesviller, som vil seia dei tversgåande bjelkane som jernbaneskjenene er festa i. Sporet har vore jamleg i bruk sidan det vart slutt på person- og godstrafikk på 80-talet, men mest til arbeidsmaskinar. Med beredskapssentralen vert det både plass til å få materiale ut på sporet, i tillegg til at godstrafikken vert sikra.

- Det er alfa og omega å ha ein sånn plass. Terminalen er også med på å sikra Voss som framtidig jernbaneplass, meiner Hydle.