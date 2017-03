Hestar på E16

Politiet i Hordaland publiserte dette på Twitter rundt klokka 21.45 sundag kveld: «TIL OBS: Det går to svarte hester i vegbanen på E16 v/Evanger - bilister må være obs!!!!» Dei vart fyrst sett vandrande på Evanger mot Bergen. Klokka 22:24 fekk politiet inn informasjon om at dei spaserande dyra nærma seg Bulken. Etter klokka 23.00 har det ikkje kome inn fleire meldingar om dyra. - Det ser ut til at det har gått bra, seier Robert Veseth hjå Voss lensmannsdistrikt.