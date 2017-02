Ingen veit kva som har skjedd med den utmagra ørna

På Vinje vart det funne ei død kongeørn nyleg. No er fuglen undersøkt, og det viser seg at ørna var aldeles utmagra.

Det var i eit bekkefar tidlegare i vinter, at ei kongeørn vart funnen død. Viltforvaltar i Voss kommune, Ingmar Slette­mark, vart kontakta, og han tok med seg ørna, for å freista finna ut kva som hadde hendt med fuglen.

Han kontakta vidare Gunnar Bergo, plan og miljøvernsjef i Voss kommune. Bergo har hovudfag på ørn, og har tidlegare arbeidd som forskar i fleire år.

VAKSEN, MEN MAGER. Den store rovfuglen vart undersøkt onsdag ettermiddag, og no er resultatet klart.

- Det var ei vaksen kongeørn, ein hofugl, som ut ifrå fjørdrakta kan aldersbestemmast til å vera meir enn sju år gammal, fortel Bergo.

Fuglen var i dårleg forfatning, får me vita.

- Me kunne temmeleg raskt slå fast at fuglen var altfor mager, ved å kjenna kring brystbeina. Der var det knapt råd å kjenna muskelmasse i det heile. Då me vog henne, fekk me dette stadfesta. Ho var heilt utmagra og vog berre 3,2 kilo. Ho burde vore mellom fem og seks kilo, fortel Bergo, som fortel at den låge vekta kan ha ført til at fuglen ikkje var flygedyktig i det heile då ho døydde.

DÅRLEG FORM: Kongeørna på Vinje var berre 3,2 kilo. Ho enda sine dagar i eit bekkefar, og truleg døydde fuglen av avmagring. FOTO: Gunnar Bergo

Det var elles få spor på fuglen som kan tyda på at fuglen har vore skadd.

- Det var nokre skrammer på eine foten, men det er heilt vanleg for desse fuglane. Eit lite hakk i nebbet var det også, men skadane var ikkje alvorlege nok til at fuglen skulle stryka med, fortel Bergo.

KANSKJE UTSTOPPING. No ligg den store fuglen i ein frysar på Voss, medan vidare lagnad vert avgjort.

- Det er snakk om at ein person ynskjer å få henne stoppa ut, og då må det søkjast styresmaktene om løyve til det. I utgangspunktet er dette ein freda art, og staten sin eigedom, opplyser Bergo.

OVER 30 ÅR. Kongeørna er den nest største fuglen me har i Noreg, berre slått av havørna. På Wikipedia kan me lesa at ho har ei kroppslengd på 66-90 centimeter og eit vengjespenn på 180-234 centimeter!

Dei imponerande fuglane er freda i Noreg, og har vore det sidan slutten av 1960-talet. Før det var det skotpremie på denne meisterflygaren, og mot slutten av denne tida, var talet på hekkande par faretrugande lågt.

Etter fredinga tok bestanden seg opp i heile landet, og per 2012 rekna forskarane med at det finst kring 1200-1500 i kongeriket.

Bergo fortel at fuglen på Vinje i alle fall er meir enn sju år. Det kunne han slå fast ved å sjå på fargane i fjørdrakta. Det er ikkje rekna for å vera ein høg alder for ei kongeørn.

- Mange av ungfuglane stryk med alt fyrste vinteren, då det er vanskeleg å skaffa mat. Men dei som overlever fyrste tida, vert eldre, og me kjenner til ei ringmerkt ørn på Austlandet som faktisk er 32 år. Det er den eldste ville ørna som er registrert hjå oss, fortel Bergo.