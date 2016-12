Istad tek ny økt som leiar i bondelaget

Voss Bondelag heldt årsmøte på nye Voss Vidaregåande Skule.

Medlemmane fekk fyrst eit foredrag frå rektor Svein Inge Styve, og deretter ei omvising i dei nye lokala før årsmøtet tok til. Medlemmene var tydeleg samde i at den nye skulen gjev eit veldig godt grunnlag for auka lærdom i alle fag, spesielt naturbruk.

Lars Istad har no vore leiar i Voss Bondelag i eitt år, og trivst så godt med det at han tek eit år til. Voss Bondelag har hatt eit aktivt år med mange saker, totalt sju styremøte der me har handsama 51 saker med smått og stort. Voss Bondelag har i dag 303 medlemmar, som er ein auke på seks frå i fjor. Dette gjev oss fire utsendingar til årsmøtet i Hordaland Bondelag.

Me har jobba med fleire store saker dette året og her er nokre av dei

. Jordbruksforhandlingane der me har gjennomført studiering og eit medlemsmøte

. Tine si varsla nedlegging av meieriet på Voss, ei sak som til slutt enda godt for Voss kommune då Tine snudde i denne saka.

. Vegvesenet si varsla prioritering av hovudveg mellom aust og vest der me har fokusert på kampen mot nedbygging av dyrkamark.

. Mogleg bygginga av eit biogasskraftverk her på Voss. Dette skal basera seg på husdyrgjødsel, matavfall og avløpsslam og gje miljøvenleg og berekraftig drivstoff til tungtransporten.

Bondelaget har og stelt til sosiale hendingar som Bondefest på Myrkdalen Hotell der 90 personar deltok. Den 9. oktober arrangerte me Open Gard på Voss Vidaregåande skule med kalvemønstring i ridehallen. Open gard vart ein stor suksess som tydeleg appellerte til barnefamilie med mange frammøtte.

Årsmøtet inneheldt elles vanlege årsmøtesaker med val. Styret i Voss Bondelag er som fylgjer: Leiar er Lars Istad, og styremedlemer Ove Neteland, Leif Lirhus, Olav Dugstad, Lars Bø og Rune Gjeraker.

Mange av dei nemnde sakene vil sjølvsagt halda fram inn i år 2017. Her er det viktig at Bondelaga held trykket oppe med godt pådriv frå medlemmene. Leiaren og styremedlemmene i Voss Bondelag meiner at engasjement i Bondelaget er ein del av drifta av garden. Her må me alle ta tak, i stor eller liten skala.