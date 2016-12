Jolajazz med stinn brakke

Myldring, klemming, lått og skrål - og munter musikalsk moro. Jolajazz 2016 hadde som sine forgjengarar høg party-faktor.

Men også høgt musikalsk nivå. Standarden vart i så måte sett frå fyrste stund, då trioen Hullyboo, forsterka med Tore Brunborg, trødde til på Pentagon.

- Ingenting som å spela heime på Voss, forsikra gitarist Marius Klovning.

- Men ingenting er heller så nifst, med så mange kjenningar i salen, supplerte bassist Bjørnar Kaldefoss Tveite.

Tredjemann i trioen, trommis Mats Jensen frå Mjøndalen, konstaterte kort og godt at det var kjempekjekt å spela på Voss.

KRAFTKARAR: Voss Kraftlag ved fire av dei - Jan Ove Mjånes (t.v.), Bjørn Sandnes, Trond Matre og Einar Hauge - her i gang med Chicago-klassikaren Brand New Love Affair part 1+2.

Jazza rock og blues

Alle tre syntest i den samanheng det var ekstra stas å ha saksofonist (og vossing) Tore Brunborg med på laget. - Ei stor ære for oss, samstemmer dei.

At han berre gjorde innhopp for denne eine konserten, var elles uråd å høyra for uinnvigde. Bandet let tett og samspela, og Brunborg sine bidrag på repertoaret let slett ikkje ulikt låtane unge Klovning hadde signert.

- Korleis definerer de sjølve musikken til Hullyboo?

- Det er jazz, men her er også sterke innslag av pop, rock og blues. Kort og godt musikken me sjølve har lytta på gjennom livet, seier Klovning.

- Og så improviserer me mykje, undervegs, og spelar inn våre eigne bidrag i låtane, supplerer Tveite og Jensen.

TREFFPLASS: -For oss er jolajazzen både super musikk og ein skikkeleg kjekk treffplass, seier Rønnaug Solstad Sandbrook(t.v.), Gulla Solstad og Vigdis Jordal. - Her møter me gamle flammar, og kanskje nokre nye?

Come Together

Kva syntest så saksofon-veteran Brunborg om samarbeidet?

- For meg er dette ei superkjekk oppleving. Å spela med ein årgang av så unge musikar er også svært lærerikt. Veldig glad for at dei spurde meg, seier Brunborg.

Undervegs i repertoaret var den nyskipa kvartetten innom både det sarte, såre og gjennomsiktige, medan andre låtar var spekka med trøkk og tøffe riff.

Mot slutten av konserten dukka det elles opp ei Beatles-sviske frå seint 60-tal: Come Together. Men med typisk Hollyboo-innpakking, eit fiffig arrangement der alle fire på scena fekk briljera etter tur. Eit definitivt høgdepunkt i konserten!

- Fyrste gong du spelar Lennon/McCartney, Tore Brunborg?

- Ja, det må det vera. Nei, vent no litt. Trur faktisk eg har spela akkurat Come Together ein gong tidlegare, seier den levande jazz-legenda med ei munter, ettertenksam mine.

Trøkk i Vossasalen

På Jolajazzen går det på løpande band. I dét ekstranummeret tona ut på Pentagon, hadde Voss Kraftlag alt teke oppstilling i Vossasalen. Det ti mann sterke bandet er nytt av året, men er som forløparen Voss Horn sett saman av gitarist Bjørn Sandnes, som også hadde arrangert det meste av repertoaret.

- Litt amatørar, og litt profesjonelle, konstaterte jazzgeneral Trude Storheim då ho introduserte bandet.

- Og eg kan lova at amatørane her skal få køyrt seg i løpet av kvelden. Men det er dei vane med, fleire av dei, la ho til, kanskje med adresse til mannen på pianokrakken. For der sat Einar Hauge, til dagen rådmann i Voss kommune. I blåserekkja sytte mellom anna Elisabeth Lid Trøen (saksofon), Trond Remme (trompet) og Oddvar Nøstdal (trombonist, pluss kulturskulesjef på Voss) for trøkket, mellom anna i klassikarar frå Chicago og Blood Sweat & Tears sitt repertoar. Og ute i Vossasalen stod ingen fot stille!

Møteplass om moro

Men Jolajazz er ikkje berre musikk. Mange starta kvelden med ein solid trerettars middag, med diverse godt attåt, andre vandra korridorane på kryss og tvers og kikka etter kjenningar. For i tillegg til musikken, er jolajazzen fast treffplass for gamle vener heimom på joleferie. Hordaland møtte tre av arten på si vandring.

- Både Vossa Jazz og jolajazzen er fast møteplass for oss tre, seier Gulla Solstad.

- Me budde alle på Nyre for temmeleg mange år sidan, men er framleis nære veninner.

- Eg bur i London, men er alltid heimom både i jola og i påsken, oftast om sommaren i tillegg, seier Rønnaug Solstad Sandbrook. - For ingenting er som Voss!

- Og eg bur i Bærum. Men nett sameleis for meg, seier Vigdis Jordal. - Eg berre må heim til Voss til slik ein kjekk kveld. Og ikkje minst for å møta gamle kjenningar, for ikkje å seia gamle flammar!

- Eller kanskje me òg møter nye flammar? Eg er singel, seier Gulla Solstad, og fniser på ungjentevis, før damene hastar vidare...