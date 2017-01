Kan verta mørkt i Myrkdalen

Straumkapasiteten i Myrkdalen er sprengt. Voss Energi­ vil byggja ny høgspentlinje, og meiner Myrkdalen Fjellandsby må ta ein del av rekninga på 35 millionar kroner, noko fjellandsbyen ikkje er samd i. Før ny linje kjem, kan det verta straumrasjonering.

Myrkdalen er i ei rivande utvikling, med alpinanlegg og hyttebygging som hovudaktivitetar. Myrkdalen Fjellandsby er ein hovudaktør som utbyggjar av båe delar.

Etter oppføring av kring 800 bueiningar i dalen siste åra, samt eit hotell og det 6. største ski­anlegget i landet, tek det til å skorta på straumforsyninga inn i dalen.

Kapasiteten til den eine 22-­kilovoltlinja er nærmast brukt opp på dagar med låge temperaturar og mange folk som brukar hyttene. Voss Energi seier det hastar med ny linje for halda fylgje med den raske utviklinga i dalen.

RASJONERING: I verste fall kan knappheita på straum i Myrkdalen gjera at skiheisar og snøkanoner ikkje kan køyrast samstundes. ARKIVFOTO: GEIR GEITLE

Hyttefjernsynet ramlar ut

- Kapasiteten i dag nærmar seg maksgrensa. Høg last fører til at spenninga fell faretruande lågt. Problem som då kan oppstå er at fjernsynet kan ramla ut i ei hytte, om grannehytta slår på varmtvasstanken. Eller verre, at heisane kan stoppa i høgsesongen. Det er ikkje ein haldbar situasjon­. Med dei utbyggingsplanane som er for dalen, vil ikkje kapasiteten halda i framtida, seier Egil Selvåg i Voss Energi.

Administrerande direktør i Myrkdalen Fjellandsby, Harald Haaland, fortel at det er planar om 3000 nye hytter og bueiningar i Myrkdalen i framtida. Det seier noko om straumbehovet som vil melda seg.

Stort behov i framtida

Difor har Voss Energi søkt konsesjon for ei ny høgspentlinje på 132 KV.

- Me såg for fleire år sidan at behovet for meir kraft til Myrkdalen ville koma, og no er me der. Ei ny linje vil også auka forsyningstryggleiken, ved at ein då har to linjer inn i dalen, fortel Selvåg. Han ventar svar på konsesjonssøknaden i løpet av komande­ sommar.

Dei «fleste» verkar samde i at dalen treng meir straum, men deler ikkje synet på kven som bør ta rekninga for å få han fram. Prisen på ny linje er rekna til 35 millionar kroner.

For å finansiera linja, vil Voss Energi at Myrkdalen Fjellandsby, som utbyggjar, betalar det som vert kalla «anleggsbidrag».

- Dette er vår praksis etter regelverket når det gjeld utbyggjarar for nyinvesteringar og forsterkingar. Då vert anleggsbidraget inkludert i til dømes tomteprisen. Då behandlar me alle i Voss Energi sitt forsyningsområde likt, seier Selvåg.

Dei grunngjev kravet med at Myrkdalen er plassert på ein såkalla «radial» i straumnettet, det vil seia at dei held til langs ein arm av straumnettet. I slike tilfelle kan nettselskapa krevja anleggsbidrag frå abonnentane som tingar straum, og som er «tydleg identifiserbare».

- Det er slik reglane er forma av NVE, og dei må me retta oss etter. Me har tilkoplingsplikt som monopolist, men kunden må betala for det i slike tilfelle, seier Selvåg.

- Rekninga bør delast av alle

Det er ikkje Haaland samd i.

- Det er urimeleg at Myrk­dalen Fjellandsby skal betala for linja. Utbygginga som finn stad lyfter Myrkdalen bort frå å vera ein utkant. Det vil vera så mange straumabonnentar her i framtida, at inntektsgrunnlaget for å forsvara ei ny linje økonomisk er svært godt. Det er ikkje snakk om ein enkelt hytteeigar i enden av eit nett, som skal ha straum opp til hytta i ei perifer li. Det er snakk om 3400 bueiningar! Me kjem til å ha fleire sengeplassar her i Myrkdalen enn kva Voss sentrum har i dag, seier Haaland.

- Me dimensjonerer eit kloakk- og avløpsnett her no, som er like stort som det i Gjernesmoen. Det er på tide å sjå på Myrkdalen som ein sentral del av Voss, og det er ein naturleg del av samfunnsoppdraget til eit kommunalt energiselskap å leggja til rette for vidare utvikling også her, og heller sjå bort frå at me reint teknisk sett held til langs ein arm av nettet. Dei har moglegvis ein rett til å krevja anleggsbidrag, men i høve til kva som er samfunnsoppdraget deira, så meiner eg dei ikkje bør nytta seg av retten, seier han.

Han meiner kostnaden bør delast­ av alle abonnentane i Voss kommune, i form av auka nettleige.

Kan verta rasjonering

Selvåg viser til at Voss Energi likevel vil halda seg til regelverket, og at dei vil byggja linja sjølv om det ikkje ligg føre semje om korleis eit eventuelt spleiselag skal setjast saman.

- Aller fyrst må eg seia at storleiken på anleggsbidraget ikkje er avgjort frå vår side enno. Det har mellom anna å gjera med at bidraget skal stå i stil til kva ein ventar vert brukt av straum av dei me krev bidrag av. Men det er rett at me har sett for oss tal kring 20 millionar kroner, seier Selvåg.

- Me kjem til å byggja linja når konsesjonen vert gitt, og me meiner å tolka reglane rett når me ber Myrkdalen Fjellandsby betala bidrag. Myrkdalen ligg der han ligg, og det er i enden av nettet. Dei er ein identifiserbar kunde på ein radial.

- Dei er heller ikkje samde i at dei er rette mottakarane, då det ikkje er fjellandsbyen som er abonnent, men kvar enkelt hytteeigar.

- Ja, det er råd å forstå det slik, og kravet vårt kan verta klaga inn for NVE. Direktoratet kan då gjera vedtak om at linja skal finansierast gjennom auka nettleige, det vil seia at kostnaden må delast på alle abonnentane våre. Det kan også tenkjast at dei kjem til at utbyggjar må ta ein del av rekninga. Når det gjeld forslaget om å belasta framtidige hytteeigarar, så er det ikkje så lett. Kven skulle me i så fall fakturera, spør Selvåg. Han er skeptisk til at Voss Energi skal ta risikoen ved å kosta linja med sikkerheit i framtidige abonnentar som i dag ikkje er teikna. Men han er trygg på at linja kjem, og han er ikkje redd for at det kan verta varsel om byggjestopp i Myrkdalen, slik Haaland fryktar som ytste konsekvens.

- Me har ein god dialog med utbyggjar, og me deler forståing av kva som trengst. Byggjestopp er noko me vil kvi oss kraftig for å be om. Men det kan tenkjast at straumbruken må regulerast ein periode. Det kan til dømes vera at skiheis og snøkanonar ikkje kan gå samstundes.

- Det er jo rasjonering?

- Ja, det er ikkje optimalt, men det kan verta naudsynt av omsyn til å sikra ei leveleg forsyning, seier Selvåg.

Ikkje lenger ein arm

Haaland er spent på kva utfallet i saka vert, og han meiner det er på høg tid folk får augo opp for kva som skjer i Myrkdalen.

- Me har ikkje 20 millionar kroner, og stoda gjer oss noko rådville. Det er rett at Myrkdalen ligg der han ligg. Det er ikkje mykje å gjera med, men me kan gjera noko med synet på Myrkdalen, og kva verdi utviklinga her har for Voss. Det er for snevert å berre sjå oss som ein arm i utkanten, seier Harald Haaland.