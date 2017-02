Kåra til den beste av 200 Post i Butikk

Den beste Post i Butikk her vestpå, finn du i Uttrågata på Voss.

Coop Prix Voss er kåra til beste Post i Butikk i region Vest, som femner om Hordaland og Sogn og Fjordane. Posten sjølv står for kåringa, opplyser distriktssjef Hans Arne Børsheim i Posten Norge.

Nøyaktige målingar

Coop Prix-butikken har vunne i konkurranse med om lag 200 andre butikkar i dei to vestlandsfylka. Arne Børsheim fortel at dei har gjennomført nøyaktige målingar gjennom kvar veke som grunnlag for kåringa. Heilskapen er avgjerande.

- Me vurderer banktenester, rekommanderte sendingar, personleg utlevering og fleire andre ting, og ser på kor tilfredse kundane er. Me registererer også avvik, og at butikken då strekkjer seg langt for å retta opp i forholdet, seier Børsheim. Han delte ut både blomar og diplom til butikksjef Kari Anette Riise og gjengen på i alt 13 tilsette.

Lengre opningstider

Post i Butikk er populært mellom både kundar og butikkar. Ordninga vart møtt med protestar då ho vart innført rundt årtusenskiftet, men god tilgjenge og lengre opningstider har ført til at dei fleste er innom ein Post i Butikk frå tid til annan.

- Coop Prix Voss leverer høg kvalitet, har dyktige medarbeidarar og ein svært engasjert butikksjef, seier Børsheim.

Til landsfinalen

Kåringa av beste Post i Butikk skjer i seks regionar i landet. Coop Prix Voss i Region Vest er no nominert til kåringa av Noregs beste Post i Butikk 2016, som skjer ved månadsskiftet.

Butikksjef Kari Anette Riise og dei andre tilsette gledde seg stort over utmerkinga. - Me prøver alltid å gjera vårt beste for kundane, svarar Riise på spørsmålet om kva dei har gjort for å vera best i distriktet. Dei starta opp Post i Butikk i 2013.

- Kva trur de om landsfinalen?

- Oj! Nei, det vert veldig spennande! Men det er fleire andre som også er gode, kommenterer butikksjef Riise.