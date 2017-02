Kraftfondet bladde opp, men så vart det stopp

Like sidan 2004 har Kraftfondet dekka Voss Eigedom sitt årlege underskot med å handtera festeavgiftene på Tvildemoen.

Og nesten like årvisst har bidraget skapt høg temperatur mellom medlemene av fondet, som har murra over at kommunestyret påla dei å henta dei manglande kronene frå sine knapt tilmålte midlar.

450.000 kroner

I år vart løyvinga likevel ytt nesten utan diskusjon i Kraftfondet, som er identisk med Utvalet for næring og tiltak (NTA).

Tvert imot samla Kraftfondet seg samrøystes om å løyva 450.000 kroner til Voss Eigedom. «Til inndekning av underskot på differansen mellom framfesteinntekter og festeutgifter på Tvildemoen for 2016», som vedtaket uttrykkjer det.

I søknaden hadde Voss Eigedom AS sin daglege leiar Svein Erik Aldal bede om 709.865 kroner i tilskot.

Denne summen er selskapet sin faktiske differanse mellom inntekter og utgifter i 2016.

Prinsippet er her at Voss kommune leiger eit større areal hjå grunneigarane på Tvildemoen til ein fastsett pris.

Kommunen festar så arealet vidare, til næringsaktivitet av ulikt slag, og får dermed ein god slump pengar tilbake. Men sidan ein god del av arealet står unytta, har det vore kraftig minus kvart einaste år sidan avtalen vart underskriven, ein minus som Kraftfondet i all hovudsak har dekka frå sin kasse.

Siste bidrag ut

- Men: frå 2017 skal dette bidraget bort frå Kraftfondet, og over på kommunebudsjettet, konstaterte styreleiar Klaus Skjeldal (Ap) då saka vart drøfta tysdag.

- Det er i alle fall signalet som vart gjeve av kommunestyret i fjor, la han til.

Ut frå gjeldande økonomiplan skal det ytast 0,8 mill til 2017-rekneskapen, og deretter 1,0 mill kr dei påfylgjande åra.

- Eg meiner likevel det er viktig at me ikkje blar opp heile summen Voss Eigedom søkjer om for 2016, men at me held oss til 450.000 kroner, slik administrasjonen også tilrår. For me har svært avgrensa med midlar her i Kraftfondet, gjorde Skjeldal klart.

Ingen andre tok ordet i saka, og bidraget til Voss Eigedom vart dermed ytt samrøystes.