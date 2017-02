Kraftig vekst for matbutikkane i fjor

Kiwi Palmafossen passerte milepælen 100 millionar i omsetning - og Coop kåra Extra-butikken i Skulestad til best i vest i 2016. Samtidig er Rema 1000 i klar vekst.

Ikkje enkelt, såleis, å kåra ein vinnar i den stadig skjerpa matvarekrigen på Voss.

Biletet er framgang over heile fjøla, noko som avspeglar ein kraftig vekst i den totale kaka. Forklaringa ligg i generelt høg aktivitet på Voss siste året, kombi­nert med fleire turistar, hyttebuarar og bilar på vegane gjennom bygda.

Kiwi heilt i 100

Mest spektakulære milepælen var det nok Kiwi-butikken på Palmafossen som leverte i 2016, då dei passerte 100 millionar i omsetning. Saka vart omtala her i bladet alt i januar, då tala var klare, men regiondirektør Jan Olav Mjøs tek det gjerne opp att.

- Butikken er med dét ikkje berre størst på Voss. Han er også størst av alle 66 Kiwi-butikkane i region vest! Forklaringa ligg nok litt i plasseringa butikken har, med gode parkeringstilhøve. Viktigaste moment er likevel, som alltid, dei tilsette. God stemning og høg standard i butikken, skryter Mjøs.

Men også Kiwi-butikkane på Vangen og i Skulestadmo gjer det godt i 2016. Etter stillstand i omsetninga fleire år, vart det tre millionar opp for butikken på Vangen i fjor, til 49,8 mill kr. - Me la om heile butikken i 2015, og fekk gjennom dét ekstra fokus både på ferske varer og frult/grønt, seier Mjøs.

Butikken i Skulestadmo, som i 2015 fekk ein smell frå den nyopna Rema 1000-butikken rett over vegen, var nesten like god: 2,5 mill i pluss og 41 mill totalt.

- Kiwi har dei siste åra hatt ein særleg fokus på frukt og grønt. Og dét er suksessfaktor for alle butikkane våre på Voss, seier Mjøs.

Extra best i vest

Skal me kåra den sterkaste prestasjonen i fjor lyt ein likevel kikka over mot ei heilt anna kjede. Vurdert mot konkurransetilhøva, framstår Coop Extra i Skulestadmo sitt 2016-resultat som ekstraordinært. Med både Rema og Kiwi berre eit par steinkast unna, klarte Extra-butikken å auka omsetnaden med heile 5,5 millionar i fjor, til 90,8. Med slikt tempo er det heller ikkje meir enn eitt år eller to til Voss får sin andre butikk over 100 millionar i omsetning!

- Butikken vart også kåra til beste Extra-butikk i Hordaland i 2016, opplyser Øystein Kahrs, administrerande direktør for Coop Hordaland.

- Målinga var basert både på salsvekst, resultat og måling av kor tilfredse kundane er. Butikken var i fjor mellom våre beste på alle tre kriteria, seier Kahrs, som særleg rosar dei tilsette for bragda.

Ved Coop Extra på Vangen auka omsetninga med 1 mill (til 50,7 mill), medan det var litt tilbakegang for Coop-butikken i Uttrågata, tidlegare Rimi Voss, som no er blitt Prix-butikk. - Men her går utviklinga i positiv retning no i 2017, opplyser Kahrs. Årsomsetninga i 2016 var 28,1 mill.

Solid Rema-vekst

- Begge Rema-butikkane på Voss auka omsetninga med 6-7-8 prosent i fjor, og det er ei bra utvikling. Sjølv om me godt kunne tenkt oss endå større vekst, seier regiondirektør Arild Remme. Men kampen om matvare­kundane er tøff på Voss.

- I Skulestadmo låg me an til eit langt betre resultat fram til august månad. Men så stoppa det opp, utan at me heilt kan seia kvifor. På Palmafossen gjekk det trått i starten av året, og betre etter kvart. Men dét trur me hadde mest med vegsituasjonen å gjera, seier Remme.

Butikkane er elles svært så ulike. - På Palmafossen går handelen jamt og trutt heile veka. I Skulestadmo er Rema ein typisk helgebutikk, med stille dagar i vekene.

Rema 1000 i Brynalii (Palmafossen) enda på 55 mill i årsomsetning, Rema i Skulestadmo på 51.

Litt opp, litt ned

For dei andre butikkane i den lokale­ matvarehandelen vart 2016 eit år midt på treet.

Med knapt 2 mill kr i omsetningsvekst er Jan Magne Lirhus ved Meny-butikken på Amfi Voss greitt nøgd med fjoråret. Han gler seg i tillegg over ein uvanleg god start på det nye året. Med 82 mill i årsomsetning held butikken­ framleis ein klar 3. plass på Voss i storleik.

Ved Spar-butikken i sentrum er det status quo for fjerde året på rad. - Me venta oss heller ingen framgang, sidan me har byggjearbeid gåande, seier regiondirektør Inge Birkeland. Med større butikk og nye lokale ser han spent fram mot større omsetning i åra framover.

Anton Geir Lahlum ved Dyrdal­-butikken på Vangen mista ein halv million omsetning i 2016, og trur trafikksituasjonen er hovudforklaringa. - Sommaren var god, men utover hausten har det gått tyngre. Me merka det direkte då parkeringsplassen på Fengselstomta vart borte, i tillegg har me hatt vegstenging i Gullfjordungsvegen, seier Lahlum, som trur folk raskt finn seg nye handlevanar når trafikksituasjonen endrar seg.

Kollega Jan Egil Mandelid ved Dyrdal i Haugamoen hadde derimot eit solid 2016. Nær éin million i omsetningsvekst, som er meir enn dei tre føregåande åra til saman. 12,7 mill enda omsetninga på i 2016.

Framgang over alt

- Forklaringa på framgangen ligg i auka opningstider, opp­lyser Mandelid til Hordaland.

Totalt selde matbutikkane sentralt på Voss matvarer for 614,5 millionar i 2016, og omsetnaden auka både på Vangen, i Haugamoen, på Palmafossen og i Skulestadmoen. Begge dei sistnemnde stadene auka handelen med godt over 10 millionar.

Vangen aukar mindre, men her er tala litt usikre då Rimi i Uttrågata aldri formidla sine omsetningstal til Hordaland. No som Coop har overteke butikken, rapporterer denne butikken (Prix) tala til oss, så heretter vil biletet vera komplett.