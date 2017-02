Kravde svar om kulturhusleiar frå konsulentselskap

- Ikkje ordføraren si rolle å vurdera i kva grad dei tilsette kan eller vil ta på seg rolla som kulturhussjef, svara ordføraren.

Dette svara ordførar Hans-Erik Ringkjøb til partikollega Lars Mossefinn i kommunestyret førre veke. Mossefinn fremja ein interpellasjon som reaksjon på fleire utspel frå fungerande rådmann som ein kunne lesa i Hordaland 1. desember 2016. Der vart grunngjevinga for å hyra inn mellombels kulturhusleiar frå eit konsulentselskap sagt å vera: «Kommunen sin kostnad ville kunna blitt langt høgare med eit kulturhus utan fast styring, ...». I saka uttalte fungerande rådmann også at «eg vil tru at politikarane gjorde den same vurderinga då formannskapet i november fekk informasjon om saka bak lukka dører, og tok informasjonen til orientering».

Rådmannen si oppgåve

Mossefinn tolka uttalen til fungerande rådmann slik at dei tilsette ikkje kunne styrt kulturhuset tilfredsstillande og at økonomien i kulturhuset hadde vorte sett heilt på styr dersom ein av dei tilsette hadde blitt konstituert i leiarstillinga. Han ville vita om dette også var ordføraren si vurdering.

- Eg vil meina at det på eit generelt grunnlag, her som elles, er mogleg med langt fleire tolkingar enn interpellanten si eine tolking i saka, sa ordføraren, som sa at Mossefinn måtte stå for si eiga tolking av uttalane til fungerande rådmann.

Ringkjøb peika på at alt som vedkjem personal og drift når det gjeld den daglege drifta av Voss kommune, er delegert til rådmann.

- Ordførar har sjølvsagt ikkje gått konkret inn i ei sak og vurdert kompetansen til dei som jobbar på ein arbeidsplass i Voss kommune, sa Ringkjøb.

Ukjent for ordførar

Han sa vidare at når det gjeld drifta på kulturhuset, er det ikkje ordføraren si rolle å vurdera i kva grad dei tilsette kan eller vil ta på seg rolla som kulturhussjef.

- Ordførar er heller ikkje kjent med kven på kulturhuset som har fungert som leiar, på same vis som dette er ukjent for ordførar når det gjeld dei fleste arbeidsplassane i Voss kommune, sa Ringkjøb.

Ringkjøb meiner det heile handlar om politikarane har tillit til vurderingane som har vorte gjort, eller ei, i saka.

- I den aktuelle saka me snakkar om, så reagerte politikarane på auka konsulentbruk i kommunen og stilte spørsmål ved om det var naudsynt. Dette vart teken opp i formannskapet, og formannskapet slo seg til ro med den tilbakemeldinga rådmannen kom med, sa ordføraren.

Han peika vidare på at eventuell uro eller konfliktar i kommunen vert tekne tak i gjennom dei rutinane og retningslinene som kommunen har, i tråd med vedteken arbeidsgjevarpolitikk.

- Osar av mistillit

- For å få svar på om fungerande rådmann sin uttale var støytande, kan ein jo faktisk spørja dei det gjeld. Spørsmålet er om det har vorte gjort, sa Mossefinn i ein kommentar.

Han uttalte vidare at i ein organisasjon som fungerer normalt hadde det vore naturleg å konstituera ein av dei tilsette på huset i stillinga som kulturhussjef.

- Likevel valde kommunalsjefen å setja inn ein frå staben sin. Eit organisasjonsmessig ulogisk og uklokt val, skulle det syna seg, sa Mossefinn.

Då løysinga ikkje fungerte, meiner han kommunalsjefen kunne vendt seg til dei tilsette på kulturhuset for å finna ei ny løysing. I staden vart det leigd inn ein konsulent.

- Dette er dårleg leiarskap, her osar det av mistillit, sa Mossefinn.

Handlar om tillit

Som svar til dette, sa ordføraren nok ein gong at det heile er eit spørsmål om tillit eller ei.

- Formannskapet fekk ei forklaring som me slo oss til ro med. Eg håpar de har tillit til at me fekk denne informasjonen som gjorde at me stelte oss slik me gjorde. Vidare vil eg vera tydeleg på at dersom me skal adressera kritikk, så vert det gjort til rådmannen. Me kjenner han, og han må stå ansvarleg for dei han har under seg. Det er heilt grunnleggjande, slik eg ser det, sa Ringkjøb.