Kristin Lemme i ny jobb

- Kjempekjekt! seier Kristin Lemme om jobben som vikarierande nærings­rådgjevar i Voss kommune.

2. januar tok Kristin Lemme til som vikar i jobben til Iril Schau Johansen, som er ute i svangerskapspermisjon. Eit vikariat ho skal ha ut august.

- Her er nok å gjera, men eg er i alle fall komen i gang. Nett no les eg meg opp på Innovasjon Norge, og neste veke skal eg på kurs i fylkeskommunen. Det handlar om støtteordningar og slikt.

Ei av oppgåvene til Kristin Lemme er å ta mot nyetablerarar som vender seg til kommunen.

- Me har eit samarbeid med næringshagen. Det er stort spenn både i kva type verksemd som skal startast opp og kva spørsmål oppstartarane har til oss, seier Lemme. Ho seier at jobben alt har gjeve henne ei auka forståing for det kommunale systemet. Gjennom tidlegare jobbar og som engasjert i ulike arrangement har Kristin site på andre sida av bordet. Det meiner ho er ei nyttig røynsle å ha med seg i den jobben ho no skal gjera.

- Eg skjønar problemstillingane betre enn eg elles ville ha gjort.

Så langt i år har Kristin Lemme møtt sju-åtte som ynskjer­ å starta ny verksemd i kommunen. Omfang og forretningskonsept varierer mykje.

Ein annan viktig del av Kristin sin jobb er andsynes næringsdrivande i landbruket. Det gjeld både lovpålagde oppgåver og rådgjeving rundt støtte- og tilskotsordningar.

- Det finst faktisk ein god del støtteordningar i landbruket, sjølv om det ikkje akkurat­ er slik at det offentlege kastar pengar etter deg.

Kristin Lemme er utdanna kaospilot, ho har tidlegare fartstid frå mellom anna Festival Voss og Ungdoms-OL på Lillehammer. I tillegg har ho røynsle frå eigne etableringar.