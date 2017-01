Kven skal ta rekninga for Bordalsvegen?

Bordalsvegen vart utbetra i 2014, men også i 2016 vart det utført etterarbeid på den opprusta strekninga. Det er framleis ikkje avklara kven som skal betala for kva.

- Det aller meste arbeidet på vegen er gjort no, men me er framleis i prosess om kven som skal betala for kva, seier kommunalsjef Torbjørg Austrud.

- Me driv og nøstar opp i kven som har ansvar for kva. Det gjer det ikkje enklare at dei som arbeidde med dette både hjå oss og i Statens vegvesen, no ikkje lenger er i desse jobbane. Me har og vore pressa på tid og kapasitet hjå oss, seier kommunalsjefen.

Ho peikar på at det er fleire partar i dette oppgjeret, både kommune, vegvesen og entreprenør. Kommunen har sett fram krav til entreprenøren for ein del av etterarbeidet, medan vegvesenet har fremja krav til kommunen for etterarbeid som dei har stått for.

Byggeleiar Kåre Olav Aldal i Statens vegvesen opplyser at dei så langt ikkje har fått svar frå kommunen om kravet dei har fremja på rundt to millionar kroner.

Mykje etterarbeid

- Dette har vore ei komplisert sak, meiner Aldal.

- I tillegg til dei ekstra tiltaka som vegvesenet har utført, har kommunen teke att ein del såkalla minikummar, som har med vass- og avløpsanlegget å gjera. Slik kumloka var monterte var dei farlege spesielt for syklistar, men dette har no vorte ordna. Vegvesenet pressa elles på for at grøftesperra skulle verta teken att, fordi manglande sperre såg ut til å føra vatn ut på ein privat eigedom som dermed fekk skade. Me meinte grøftesperra var ufullstendig utført, og ynskte at kommunen skulle ta det att, noko dei gjorde seinhaustes. Det skal dei ha honnør for, meiner Kåre Olav Aldal.

Aldal kjenner også til at det måtte gravast opp att fleire stader der det var lagt trekkjerøyr for fiber-framføring. Røyra hadde gått frå kvarandre slik at det ikkje var mogeleg å få kabelen gjennom.

Asfalt til sommaren

- Me hadde eit mål om å asfaltera med det siste slitelaget, i fjor. Det hadde me ikkje midlar til, og me ser no at det var ei lukke at det ikkje vart gjort. Me ville då ha fått asfalten graven opp att ei rekkje stader. No er det planlagt at det siste laget vert lagt til sommaren, som då skal dekkja alle «lappane» som er komne den siste tida. Kostnaden med asfalteringa vil verta teke på det ordinære dekkebudsjettet, peikar han på.

Statens vegvesen sin jurist i denne saka, Ann Iren Festervoll, opplyser at dei kjem til å senda ny purring, om det ikkje kjem svar på kravet dei har sendt.

- Me håpar Voss kommune tek seg på tak og fremjar krav for entreprenøren i tråd med manglane som vart påpeika ved overtakingsforretninga, slik at bankgaranti eventuelt vert gjort gjeldande, seier Festervoll.

Kommunalsjef Torbjørg Austrud opplyser at det er sett fram krav til entreprenøren.

Kan ikkje diktera

- Men her er det ikkje berre slik at me kan diktera utfallet. Det er skjønsspørsmål som avgjer kva me har rett på.

Kommunen er heller ikkje samd med vegvesenet om kva arbeid kommunen skal betala dei for i det arbeidet som vart gjort.

- Voss kan ikkje betala for fylket sin veg. For framføringa av vatn og kloakk til Bordalen hadde me i utgangspunktet berre behov for å arbeida i halve vegbreidda. Etter påtrykk frå grunneigarane vart heile vegbreidda utbetra, med tilskot frå fylkeskommunen. Me meiner me har fiksa vegkroppen, medan vegvesenet forventa at me då skulle ta vegskulder og skråningar i tillegg. Det er dette me er usamde om, og må finna ut av.

Austrud meiner dei no er komne godt i gang med dette oppklaringsarbeidet. Ho har håp om at saka kan løysast på minneleg vis, og at dei er klare med oppgjeret, i alle fall før sommaren.