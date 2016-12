Køyrde med promille utan lappen og krasja tre gonger

No må den tidlegare domfelte 30-åringen i fengsel i 90 dagar.

Nyleg vart ein utanlandsk mann i 30-åra som er busett på Voss, dømt i Nordhordland tingrett for promillekøyring og køyring utan førarkort.

Krasja i stein

Om natta 2. mars 2015 køyrde mannen i ein stein i Vangsgata, og eit vitne observerte han som særs ustø. Då politiet fann bilføraren igjen seinare same natta, identifiserte vitnet han for politiet. Då blodprøve vart teken eit par timar etter kollisjon, hadde mannen ein promille på 2,79.

I slutten av same månaden kolliderte mannen igjen, denne gongen på Dalavegen ein sundag kveld. Eit vitne som nesten kolliderte med bilen før dette, melde frå til politiet. Blodprøve teke av mannen tre kvarter etter kollisjonen viste at han hadde 2,66 i promille.

Køyrde i grøfta

Ved det tredje høvet, som fann stad i slutten av januar i år, køyrde eit vitne etter mannen i Bjørgavegen fordi han mistenkte promillekøyring. Vitnet forklarte at bilen køyrde i grøfta to gonger denne natta, før bilen vart ståande fast den tredje gongen.

Politiet kom til staden og fann etter kvart den tiltalte som hadde forlate bilen, og då blodprøve vart teken to timar seinare hadde han 2,06 i promille.

Tidlegare domfelt

Den tiltalte erkjente seg ikkje skuldig i retten. Av dommen kjem det fram at retten ikkje festar lit til forklaringane hans, då dei har vore særs varierande. Mannen er også ved eit tidlegare høve domfelt for promillekøyring.

Aktor la ned påstand om 90 dagars fengsel og bot på 10.000 kroner, samt at tiltalte burde fråtakast retten til å køyra motorvogn for alltid. Dette vart også domsslutninga frå retten. Grunna lang sakshandsamingstid når det gjeld dei to tilhøva frå 2015, fekk mannen noko strafferabatt.