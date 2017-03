Onsdag kring klokka 14.00 onsdag fekk politiet på Voss melding om ein kollisjon på E16, i Knoltatunnelen. - Det var ein bil som hadde køyrt over i motsett køyrefelt, og rett inn i tunellveggen, seier Håvard Skattum hjå politiet på Voss. Ingen av dei fem som sat i bilen vart skadde i uhellet. - Me har no oppretta sak på hendinga, med mistanke om at sjåføren har sovna bak rattet, seier han.