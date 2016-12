Laga leikehus på Vetleflaten

Med hammar, sag, vater og meterstokk, og nyvunnen kunnskap i tømrarfaget, har fire unge gutar omforma den slitne leikeplassen på Vetleflaten til ein lun idyll.

Eit nyoppført leikehus ruvar no som sjølve prikken over i'en, men elles er huskestativet fornya og forsterka, og frå den einaste haugen på leikeplassen går det no ein rutsjebane.

- Me starta jobben tidleg i september, opplyser kontaktlærar Øystein Fenne. - Og så har me vore innom litt andre prosjekt undervegs. Men no er jobben her på Vetleflaten fullført. Og gutane har gjort ein storarta jobb!

FIRE SOLIDE KARAR. - Veldig kjekt arbeid, forsikrar dei fire karane: Chris André Solberg, Tobias Kallestad Vatle, Ado van Buren og Ahmed Muhammed Ahmed.

Kvar plank har dei målt opp og kutta til, og kvar skrue i leikehuset har dei eigenhendig «drilla» på plass.

Dei fire er elevar ved Nye Voss vidaregåande skule, bygg og anleggsteknikk, med særskilt tilrettelagt vg1 over to år.

- Kva var den mest krevjande delen av jobben?

- Tja, seier gutane og ser på kvarandre. - Tyngste jobben var vel betongarbeidet me hadde nede i grunnen her, føreslår Tobias, og resten av gjengen seier seg etter kort rådslagning samde. Før leikehuset kunne byggjast, måtte det nemleg på plass fire solide punkt av betong for å bera konstruksjonen.

- Og no skal me på Alpino og feira jobben med pizza, kan gjengen lukkeleg fortelja.

LYFTAR NÆRMILJØET. - Gutane har gjort ein storarta jobb, forsikrar Atle Kronstad, styremedlem i Vetleflaten grendalag. Det var grendalaget som tok kontakt med skulen, og som har fått oppdraget finansiert. Både gjennom midlar frå eiga kasse og gjennom kommunale tilskot. Totalt har materialar og betong kosta i overkant av 10.000 kroner, får Hordaland opplyst.

- Og leikeplassen som lenge har vore eit syrgjeleg syn, er atter blitt ei perle, seier May Røssland, som er fødd og oppvaksen eit steinkast unna staden.

- Ein kjekk plass for born i nabolaget, og i tillegg veit eg at fleire barnehagar plar vera innom leikeplassen her, ikkje minst Regnbogen oppe i Brynaskogen. No kan dei til og med sitja under tak om det skulle regna, seier Røssland, som nemner bebuarar og gjestande på Vetleflaten omsorgssenter som ei anna stor brukargruppe.

- Så dette vert til glede for alle saman, fastslår Røssland, også ho imponert over storverket dei fire unge tømrarane har utført.