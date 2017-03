Lars Eskeland - folkehøgskulemann og folkeopplysar

Lars Eskeland var ein av dei verkeleg store i det lokale kulturlivet dei fyrste tiåra av 1900-talet. Den 6. mars er det 150 år sidan han vart fødd.

Lars Eskeland fylte 70 år i mars 1937. Festen vart halden på Voss folkehøgskule, og om lag 250 gjester var til stades. Begge lokalavisene, Hordaland og Horda Tidend, trykte fyldige referat frå festen, og desse referata viser kor mange som ville heidra Eskeland.

I tillegg til helsingar frå slekta og folkehøgskulen kom det helsingar frå mellom anna Voss kommune, Voss landsgymnas, Vestlandske Mållag, Vestmannalaget, Voss lærarlag, Det Norske Samlaget, Den norske kyrkja og Noregs Bondelag.

Denne helsingslista viser at Eskeland var viktig både lokalt og nasjonalt, og lista viser òg kva som var dei store interessene hans: Folkehøgskule, norskdom og kristendom.

OPPVEKST. Lars Eskeland var fødd og vaks opp på Stord. Etter to år på lærarskulen der var han viss på at han ville verta lærar, og det skulle verta folkehøgskulen som vart skuleslaget hans. Frå 1886 til 1895 flytta han ofte - han var lærar ved to folkehøgskular, han var lærar i Granvin, han var eitt år i Danmark for å verta kjend med folkehøgskulane der, han studerte eitt år i Kristiania, og han var tre år ved Elverum lærarskule.

FYRSTE ÅRA: Dei fyrste åra Eskeland var på Voss budde familien i huset Borg på Lekve. Saman med Lars Eskeland sit kona Marta (f. Nerhus, 1867-1925) og dei to sønene Øystein (f. 1894) og Sigurd (f. 1896). Stova er innreidd med omhug - på veggene er det innramma bilete av Arne Garborg og Bjørnstjerne Bjørnson, på det bakre bordet er det eit bilete av Aasmund Olavsson Vinje, og i hjørna er det ei byste av Ivar Aasen. Voss folkemuseum/ukjend fotograf

I 1895 kom han til Voss. To år tidlegare hadde Voss Ungdomslag oppmoda han om å skipa ein folkehøgskule på Voss. Eskeland fekk med seg sunnmøringen Olaus Alvestad, som hadde vore lærar nokre år på Seljord folkehøgskule. Etter litt akkedering med Voss kommune bestemte dei seg sommaren 1895 for å ta mot elevar frå hausten av. Det var kort frist, men det melde seg likevel 45 elevar. Jenny Arnesen, «Strilegjenta», var den fyrste eleven som skreiv seg inn.

Det fyrste året heldt skulen til Steinset-huset i Strandavegen, seinare var dei innom Zion på skulehaugen og i Ungdomshallen, før dei frå 1902 heldt til i eigne hus på Seim. Tunet er seinare bygd ut, og skulen held framleis til på Seim.

FOLKEHØGSKULE PÅ SEIM. Eskeland var viktig og aktiv på mange område, men Voss folkehøgskule må reknast som den viktigaste livsgjerninga hans. Skulen vart etter kvart den største i landet, og det var takka vera Eskeland. Han drog mange ungdomar til skulen, og han sette store spor hjå dei som gjekk der.

Eskeland må ha vore ein stor kjennar av menneske, både gamle og unge. Mange av elevane hans har fortalt om kor stor lærar han var, og korleis han på talarstolen hadde full kontroll over emnet sitt.

FRILUFTSMANNEN: Lars Eskeland på Uppsete, 1938. (Voss folkemuseum/ukjend fotograf)

I essayet «Om skrivaren» fortel forfattaren Tarjei Vesaas om korleis han i 1917 sykla frå heimbygda i Telemark til Voss for å gå Voss folkehøgskule. Den fyrste samlingsstunda vart opna med allsongen «Ingerid Sletten av Sillejord». Vesaas skriv at denne songen greip han meir enn nokon gong før, og at han nok ikkje var åleine om å tenkja at «her har vi komi saman med eit menneske som skjønar mykje om oss». Også andre fortel om denne eigenskapen hjå Eskeland. Svigerfar til Vesaas skreiv til dømes at det store ved Eskeland var «hans rike og sjeldsynte evne til å gripe og vinne ungdom».

KATOLIKK. Då Marta, kona hans, låg for døden i august 1925, konverterte dei begge til katolisismen. Han var ein djupt religiøs mann, og kjende etter kvart at det ikkje var i den norske statskyrkja han høyrde heime. Eskeland gjorde dette kjent under trettiårsjubileet til skulen nokre månader seinare, og sa då at han kom til å lata andre ta seg av bibeltimane på skulen.

Det var ikkje ei løysing departementet var komfortabel med. Det kan verka utruleg no, men for nitti år sidan vart det sett på som eit problem om styraren ved ein folkehøgskule var katolikk. I 1927 var der ein lang stortingsdebatt om saka, og etter at meir enn tretti tingmenn hadde hatt ordet, vart det gjort vedtak om at Voss folkehøgskule kom til å missa statstilskotet dersom Eskeland vart sitjande som styrar. Han kunne sjølvsagt ikkje sjå at livsverket hans gjekk til grunne. Han gjekk av, og var frå no av lærar ved skulen. Sonen, Øystein Eskeland, tok over som styrar.

I STARTEN: Voss folkehøgskule flytta til Seim i 1902. Voss folkemuseum/ukjend fotograf

Mange andre folkehøgskulefolk støtta han, men mange var òg usamde i vegen han hadde gått. Han sa seinare at han hadde fått over 1100 brev om denne saka. Mange ville ha trekt seg tilbake etter ein slik medfart, men Eskeland stod oppreist. Det var eit særmerka med livet hans at han kjempa for det han trudde på.

MÅLMANN. Ei av sakene han kjempa for var målsaka. Han melde seg inn i Målvinarlaget då han gjekk på Stord lærarskule. I 1898 var han med då Voss mållag vart skipa, og han vart den fyrste formannen i laget. Seinare vart han den fyrste formannen både i Vestlandske mållag og Norsk måldyrkingslag.

I dei fyrste tiåra av 1900-talet var fleire viktige målspørsmål oppe til avgjerd i Voss kommune - skulemål, kyrkjemål og administrativt mål i kommunen. Ikkje alle likte dette, og i 1909 vart Voss Riksmålsforening skipa. Både i 1909 og 1911 skipa dei til føredragskveldar med representantar frå Riksmålsforbundet. Ved begge høva tok Eskeland ordet for å koma med motinnlegg - i 1909 måtte han rett nok halda innlegget sitt i eit anna lokale.

FIN PLASS: Voss folkehøgskule, 1955 Voss folkemuseum/Widerøe

Han var mykje brukt i måldebattar også andre stader i landet. Han var ein god debattant, der han gjorde seg nytte av den store kunnskapen sin. Sven Moren gjekk over til å skriva nynorsk etter eit Eskeland-føredrag, der Moren etter føredraget kom med fleire innvendingar mot det Eskeland hadde sagt, men der han sjølv merka at argumenta til Eskeland var betre enn hans eigne.

FOLKETALAR. Eskeland var aktiv i debattar, men meiningane hans kom òg fram på andre måtar. Forfattaren Olav Sletto omtalte Lars Eskeland som «den siste av dei store talekunstnarane i folkehøgskulen».

Mange visste om desse evnene hans, men det store gjennombrotet hans som folketalar var då han i 1915 heldt tale på landsmøtet til Norsk landmannsforbund på Lillehammer. Den organisasjonen skifta i 1922 namn til Noregs Bondelag, og her kom Eskeland til sine eigne. For Eskeland var det bøndene som var idealet. Han vart invitert tilbake ved seinare høve, og heldt tale på landsmøta til Noregs Bondelag 15 gonger.

Eskeland skreiv òg rundt 60 bøker eller skrifter. I 1925 vart han heidra med Kongens fortenestmedalje, og ti år seinare vart han utnemnd til riddar av St. Olavs orden. I tunet på Voss folkehøgskule vart det etter krigen reist ei statue av Eskeland. Han døydde 30. september 1942.

SPESIELT FOTO: Sonen Sigurd Eskeland var ein ivrig fotograf, og tok dette Autochrome-fargebiletet av foreldra tidleg i 1920-åra. Voss folkemuseum

Kjelder: Sven Moren: Møte og minne (1938), Konrad Nerheim (red.): Lars Eskeland. Minneskrift (1950), Aslak T. Helleve (red): - i strålearme af lys og varme. Voss folkehøgskule 1895-1995 (1995), Hordaland, arkiv Voss folkemuseum