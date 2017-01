Lastebil treft av aluminiumsstong i frontruta

Ein person er komen til skade etter ei trafikkulukke på E16 mellom Evanger og Bolstad seint måndag kveld.

Personen vart teken hand om av ambulanse på staden, og har fått mindre kuttskadar, opplyser operasjonsleiar Arve Samsonsen ved Vest Politidistrikt.

Stang gjennom frontruta

Ulukka vart meldt klokka 22.32 måndag kveld, og skal ha skjedd då to lastebilar passerte kvarandre ved Drotteneset nær Bolstad.

- Aluminiumsstenger skal ha losna frå lasteplanet på den motgåande lastebilen, og ei av desse kom inn gjennom frontruta på lastebilen som var på veg mot Bergen. Frontruta skal ha blitt heilt knust i hendinga. Den skadde sjåføren er ein mann i 50-åra, medan sjåføren av den motgåande lastebilen er i 30-åra, opplyser Samsonsen til Hordaland. Begge sjåførane er norske.

Mista førarkortet

Politiet inndrog førarkortet til sjåføren som forårsaka ulukka, seier Jostein Skeie i politiet på Voss.

- Det er tydeleg at denne lasta ikkje har vore godt nok sikra. Men ein må likevel sjå nærmare på omstenda kring dette. Saka vil no verta etterforska her på Voss, og så vert det opp til ein jurist om sjåføren skal få attende førarkortet eller ikkje, seier Skeie.