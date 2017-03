Leitte i slekta sine fotspor

- Dess eldre ein vert, dess meir trur eg ein vert interessert i slekta si, seier Bergljot Loven.

Ho var mellom dei som tok turen på slektslaurdag på Voss bibliotek i regi av Voss Ættesogelag med helga.

- Det er kjekt å kunna komma her og spørja om hjelp. Eg kan mykje om slekta mi på den eine sida, fortel Loven.

Saman med Marianne Bakketun, kasserar i Voss Ættesogelag, kikka ho mellom anna i avskrifter frå gamle kyrkjebøker for å finna informasjon om slekta.

- Dette er Liv Ystås sine datalister. Ho rulla gjennom kyrkjebøkene på gammal film, og saman med mannen gjorde ho eit heilt framifrå arbeid med å skriva ned alt, fortel Bakketun.

Saman med styremedlem Nils Gjøstein, Ole Erik Almenningen og nestleiar Jan Egil Mandelid var ho til stades for å hjelpa alle som ville gå i slekta sine fotspor.

Lagar ættebok

Sistnemnde viste Anne Berit Røthe Klette korleis ein best kan søkja etter informasjon. Hovudkjelda i mange høve er Digitalarkivet på nett, som er ei teneste for Arkivverket. I tillegg finst det fleire andre nyttige sider for slekt og historie.

- Familien skal laga ei ættebok, og difor leitar eg etter informasjon om oldefaren min på morssida, som heitte Sverke Heineson. Me veit litt om han, men no vil eg finna supplerande informasjon, fortel ho.

Det er tremenningen hennar som fungerer som «boksjef». Røthe Klette tykkjer det er greitt å ha sjansen til søk gjennom nettet for informasjon dei ikkje visste om frå før.

- Før måtte ein rundt i dei ulike arkiva, men no kan ein sitja heime. Eg kjem her for å læra korleis ein finn fram i arkiva på nett, seier Røthe Klette.

Enkelt å søkja

Med nokre enkle tastetrykk finn Mandelid ut at Sverke både hadde ein far, bror og son som heitte Heine.

- Før ein byrjar å søkja, må ein tenkja på kva ein vil fram til. Det er ikkje alltid så lett å vita kvar ein skal byrja, men du må ha nokre opplysningar klare. Som eit namn, eller stadnamn, fortel han.

Røthe Klette og Mandelid finn i folketeljinga frå år 1900 at Sverke er fødd i 1855. Vidare kan ein gå inn i skanna kyrkjebøker og dobbeltsjekka fødselsdatoar. Sverke var opphavleg frå Øystese, og var skriven inn i prestegjeldet Strandebarm.

- Her står det at han er fødd i 8. februar 1856 jo, seier Røthe Klette.

Husmann og matros

Dei søkjer vidare, og mora til Sverke er skriven inn som Elisabeth i folketeljinga, og med namnet Lisbet i kyrkjeboka. Sverke fekk to store kull med born, var husmann med jord og arbeidde som matros på innanriks sjøfart. Han budde på Lingeskår, der dei leigde rom. Med si fyrste kone Kristi fekk han ni born, og etter at ho døydde, gifta han seg på nytt med Ingeleiv og fekk fleire born. Eit av dei var Borghild, som er bestemor til Røthe Klette.

- Det vert mykje leiting, du finn litt og litt, og slik er det på ein måte som eit puslespel, seier Mandelid.

Han meiner det er store fordelar med at arkivet no er digitalt.

Historieinteressert-

Og så er det mykje lettare å leggja frå seg dersom ein ikkje har tid, og ta det opp igjen seinare. Før måtte ein kanskje bruka heile dagen på å reisa til eit arkiv og kikka i det, seier han.

Bergljot Loven fortel at ho har vorte meir og meir interessert i eiga historie dei siste åra.

- Dess eldre ein vert, dess meir trur eg ein vert interessert i slekta si. Rart med det, seier ho.