Må byggja hytte innan fire år

Geir Michael Reed Skagen har fått konsesjon for å overta fritidseigedomen 141/108 i Groadalen på Reimegrend. Vilkåret er at han byggjer seg hytte eller sel fritidseigedomen innan 28. februar 2021. - Men søkjaren har fått femårsfrist for bygging før, konstaterte Knut Kvissel (Frp) då Utvalet for næring og tiltak drøfta saka. - Kor mange gonger kan kommunen gje nye frist? - Me prøver å vera lempelege, og ser alltid på grunngjevinga, svara kommunalsjef Torbjørg Austrud. - Men meir enn to gonger er lite truleg, la ho til. - Her er det òg planar om overføring av eigedomen til borna, supplerte utvalsleiar Klaus Skjeldal (Ap). - Eg føler difor at me er svært restriktive om me seier nei, sa han, og utvalet slutta seg deretter samrøystes til å gje ny frist.