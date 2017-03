Må svara for konsulentbruken på kulturhuset

Bjørg Djukastein (Ap) vil ha svar på fleire spørsmål kring konsulentbruken på Voss kulturhus under formannskapsmøtet torsdag.

Ikkje minst korleis kostnaden med ordninga er tenkt inndekka.

- Kva vurderingar?

I brevet Djukastein har sendt ordførar Hans-Erik Ringkjøb, viser ho innleiingsvis til Hordaland sitt oppslag 18. mars, der det vart formidla at kostnaden med innhyrt konsulent som dagleg leiar kosta kommunen nær 700.000 kroner.

To dagar tidlegare, 16. mars, vedtok kommunestyret nytt delegeringsreglement, konstaterer Djukastein.

- Det vart i den samanheng understreka at det som hadde vore mest diskutert i arbeidsgruppa, var at gruppa såg det som viktig korleis det vert gjeve tilbakemelding frå rådmannen til politiske organ. I det same møtet vart det gjeve orientering frå rådmannen om aktuelle saker i samsvar med det delegeringsreglementet la opp til. Men: laurdagen kom altså dette oppslaget i avisa, skriv Djukastein.

- Eg vil gjerne ha svar på kva vurderingar som vart gjort sidan det ikkje vart orientert om dette, anten i møtet eller ved til dømes e-post før laurdag.

Inndekka korleis?

Bjørg Djukastein viser vidare til at kostnaden for konsulentbruk på Voss kulturhus vert opplyst å vera 700.000 kroner for tre og ein halv månads arbeid.

- Var det klart ved inngåinga av avtalen at kostnaden ville bli så stor, og i så fall: kvifor vart ikkje dette opplyst i det lukka møtet i formannskapet der det vart orientert om innleige av konsulent?

Og, skriv Bjørg Djukastein til sist: - Vidare ynskjer eg ei orientering om korleis denne kostnaden er tenkt inndekka. Eller for å seia det på ein annan måte, vil dette gå ut over tenester til innbyggjarane?