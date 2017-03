Manglar lønsmidlar til fleire barnehageplassar

Voss har for få barnehageplassar. Det finst areal til fleire, men ikkje lønsmidlar.

- Dei fleste som søkjer før 1. mars, og har rett på plass, får plass uansett, og dersom du har søkt etter fyrste mars, får du ikkje plass uansett kor stort behovet er, skriv Iril Schau Johansen (H) i ein interpellasjon til Hans-Erik Ringkjøb (Ap).

Ho ynskte ordføraren sitt svar på om reglane for prioritering av born som har særleg behov for barnehageplass i Voss kommune, er meiningslause. Høgre-politikaren skriv også at ho den siste tida har snakka med fleire foreldre som ikkje har fått barnehageplass til borna sine, noko som ifylgje henne går ut over foreldra si deltaking i arbeidslivet, og at borna går glipp av viktig leik og sosialisering med andre born. Ho meiner vidare at Sundve FUS og Kløve barnehagar har ledig plass, men at kommunen held plassane stengde for å spara pengar.

IKKJE NØGD: Iril Schau Johansen frå Høgre meiner reglane for barnehageopptak i kommunen ikkje er fleksible nok. ARKIVFOTO: Vidar Herre

Har ikkje lønsmidlar

Ringkjøb peikar på at realiteten er at Voss kommune har for få barnehageplassar samanlikna med etterspurnaden.

- Voss har så mange plassar som me politikarar har bestemt. Det er ikkje rett at Voss let barnehageplassar stå ledige for å spara pengar, men det er rett at Sundve FUS barnehage og Kløve har ledig kapasitet i høve krav til areal. Men det er ikkje lønsmidlar til auka personale for å auka talet på plassar, svarar ordføraren.

Han peikar på at det no står ei rekkje tiltak i kø som vil gå rett på drifta til Voss kommune.

- Dei må me sjå i heilskap og gjera våre prioriteringar, me kan ikkje ta dei enkeltvis. Tek me dei enkeltvis vil me til slutt stå i ein situasjon der det ikkje er rom for noko. Denne jobben må me gjera i samband med den komande økonomiplanen, seier Ringkjøb.

FLEKSIBELT: - Me har fleksibelt opptak og tek opp nye born gjennom heile året, seier ordførar Hans-Erik Ringkjøb (Ap), som trekk fram at det er politikarane som har vedteke reglane. ARKIVFOTO: Vidar Herre

Reglane vedtekne politisk

Når det gjeld spørsmålet om prioriteringsreglane er meiningslause, svarar ordføraren at reglane for opptak er vedtekne av kommunestyret som ein del av vedtektene til barnehagane.

- Dette har representantar frå ulike parti vore med å vedta. Hovudprinsippet er tildeling av plassar etter at du har søkt. Det vil seia at dei som har stått lengst i kø får plass fyrst, og dei som har søkt fyrst har størst sjanse for å få plass i den barnehagen dei ynskjer plass i, seier Ringkjøb.

Plassar vert tildelt gjennom heile året når kommunen har ledige plassar.

- Unntak er born med funksjonshemming og born under barnevernet som vil ha førerett til plass uavhengig av når dei har søkt, svarar ordføraren.

Framlegg til lovendring

Høgre-politikaren trekkjer også fram at «i utgangspunktet har ein rett på barnehageplass dersom ein fyller eitt år før 1. september det året ein byrjar i barnehagen. Dette er i endring, slik at born fødde i september og oktober òg skal få rett på plass. På Voss finst det born fødde i august, som har søkt innan fristen, som ikkje har fått plass. Voss kommune bryt såleis reglane for kven som har rett på barnehageplass». Til dette svarar ordføraren at alle som fyller eitt år innan utgangen av oktober, har rett til plass.

- Dette vart vedteke i 2016 og kommunen fekk gitt plass til alle med rett til plass. Det ligg no føre framlegg til lovendring om at retten blir utvida til born som fyller eitt år innan utgangen av november, seier Ringkjøb.

Foreldre må framleis søkja innan fristen 1. mars.

- Alle med rett til plass har fått tilbod, men nokre av dei med rett takkar nei til plass dersom dei ikkje får plass i den barnehagen dei ynskjer. Ordførar har ikkje fått informasjon som seier at Voss bryt lovregelen om rett til plass, svarar Ap-politikaren.

Har fleksibelt opptak

I svaret sitt er han til slutt inne på at det overordna i saka er at politikarane har vedteke eit tildelingssystem som administrasjonen lojalt fylgjer opp.

- Om ein meiner det er eit dårleg system, så må ein endra det politisk, seier Ringkjøb.

Han meiner både nye reglar for opptak og fleire barnehageplassar er tema for Utval for levekår. Ordføraren svara mellom anna også på korleis kommunen har nytta pengane etter at regjeringa auka løyvingane til barnehagar med 740 millionar dei siste to åra, som skulle gå til innføring av fleksibelt barnehageopptak.

- Me har fleksibelt opptak og tek opp nye born gjennom heile året, og køen blir ordna etter når foreldre har søkt om plass. Men me har for få plassar, slik at dei som søkjer seint på året kjem bakarst i køen, seier Ringkjøb.

Mjuke verdiar

- Eg trudde at når ein går heime, snakkar eit anna språk enn norsk, har foreldre som ikkje snakkar norsk og ikkje får tilbod om barnehageplass fordi ein kom til Voss éin månad for seint, for så å bli gåande heime eit heilt år og sett tilbake i språkutvikling før ein byrjar på skulen, at ein då er i ein såpass trasig livssituasjon at ein står høgt på prioriteringslista, seier Schau Johansen.

Ho meiner opptakssystemet til barnehageplass i kommunen ikkje er fleksibelt nok.

- Voss kommune har byrja å gå med overskot, og det er eit overskot som har kome på kostnad av born og dei eldre. I den politiske leiargruppa i kommunen er det berre menn. Eg funderer på om det er det som gjer at dei har såpass manglande fokus på mjuke verdiar og manglande fokus på barnehageplassar, saker som særskilt rører ved kvinner, seier Høgre-politikaren, som fortel at ho kunne akseptert born i kø dersom det ikkje fanst moglegheiter.

- Eg forventar at mennene som styrer kommunen tek tak i situasjonen.

Kokar ned til økonomi

Arnfinn Gjerdåker (SV) meiner Schau Johansen set fingeren på noko viktig.

- Eg trur alle her meiner at dette skulle me kunne løysa på ein betre måte. Men det kokar ned til økonomi. Eg er sikker på at hadde me sett dette i eit lengre perspektiv, så hadde integreringsarbeidet gått lettare og me hadde spart pengar på sikt, sa han, og vona at saka vert teken opp igjen når økonomiplanen skal handsamast.

Lite handlingsrom

Ordføraren meiner saka generelt er alvorleg og viktig.

- Men eg trur me skal leggja vekk jakta på årsaksforklaringar på kva kjønn politikarane har, det trur eg er irrelevant i denne saka. Er det noko me bryr oss om, så er det at Voss skal få gode tenester uansett. Det er grunnleggjande. Samstundes må me behandla alle saker likt, sa Ringkjøb.

Han meiner det ville vore uansvarleg av ein ordførar å lova noko knytt til ei spesiell sak.

- Det er heller ikkje slik at Voss kommune har veldig stort handlingsrom økonomisk. Me må sjå på lista i ro og mak, og gjera dei prioriteringane me må. Slik driv ein med ansvarleg politikk. Eg håpar ikkje det at eg er mann diskvalifiserer meg når det gjeld å meina ting i ulike saker, avslutta ordføraren.

Interpellasjonen var oppe i kommunestyret førre veke.