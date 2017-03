Mann gjekk laus på bussjåfør

No etterlyser politiet to personar som kan ha vore vitne til hendinga torsdag kveld.

Torsdag kveld vart ein bussjåfør slegen i andletet fleire gonger av ein mann. Hendinga skjedde på ein Tide-buss i rute som stod på Fengselstomta, kring klokka 20.40.

- Det hadde vorte ein diskusjon mellom mannen og bussjåføren, som enda med at mannen slo sjåføren fleire gonger, seier Håvard Skattum i politiet på Voss.

Ukjend gjerningsmann

Mannen forsvann etter hendinga, og politiet veit ikkje kven han er.

- Men me veit at det var to personar på bussen som snakka med bussjåføren etterpå, og som mest sannsynleg har sett hendinga. No ynskjer me å koma i kontakt med dei, slik at me kan finna gjerningsmannen, seier Skattum.

Ikkje hardt skadd

Han fortel at bussjåføren ikkje vart hardt skadd.

- Men han byrja å blø frå andletet, og måtte til legevakta for ein sjekk. Me er veldig interesserte i opplysningar om personen som gjorde dette, seier Skattum.