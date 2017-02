Mann vart påkøyrd i gangfelt

Bilisten mista førarkortet etter påkøyrselen.

Like før klokka 16 onsdag melde politiet på Twitter at ein mann i 40-åra har vorte påkøyrd i gangfeltet like ved lensmannskontoret på Voss. Politi og ambulanse kom raskt til staden.

- Personen skal vera oppegåande, men har fått smerter i ein fot etter påkøyrsla. Det dreier seg altså om mindre eller ingen personskade, og mannen vart ikkje teken med til legevakt for vidare kontroll, seier operasjonsleiar Frode Kolltveit i Vest politidistrikt.

Sjåføren, som er i 20-åra, fekk kverrsett førarkortet av politiet på staden.