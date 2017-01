Masa på ministeren om K5

Under ein rask spasertur fekk samferdsleministeren påminning om kor viktig ny veg og bane er mellom Voss og Bergen.

Etter møtet med Vegtilsynet på Voss måndag, skulle samferdsleminister Ketil Solvik-Olsen spasera opp bakken frå kulturhuset til jernbanestasjonen. Nils Akselberg og Vidar Skeie i Vossaløysinga såg sitt snitt til å halda saka om K5-utbygginga varm, og dei ba om å få vandra saman med ministeren medan dei tok ein prat.

VANDRETUR: Samferdsleministeren brukte turen opp stasjonsbrekka til å ta imot innspel om K5-utbygging. Han vil ha klar stortingsmeldinga om NTP før påske, og då er Vossaløysinga spente på kva den seier om Arna-Voss.

Raskast råd

- Me må halda oppe trykket for K5-utbygging. Me kan ikkje rekna med at Stanghelle-Voss vil koma av seg sjølv. Berre strekninga Arna-Stanghelle er bestemt, sjølv om ein heller ikkje her har kome til «point of no return». Det er berre strekar på papiret, seier Vidar Skeie før han møter Solvik-Olsen.

Vossaløysinga AS er eit interessefellesskap, samansett av næringsliv, offentleg sektor, lag, organisasjonar og privatpersonar. Føremålet er å få realisert dei samferdsleløysingane som Statens Vegvesen og Jernbaneverket tilrår i KVU Arna-Voss, konsept 5 (K5) - altså å jobba for ny veg og bane raskast råd mellom Voss og Bergen.

- Me nyttar alle sjansar til å halda saka varm. Difor møter me opp når samferdsleministeren er på Voss, seier Nils Akselberg.

NTP før påske

- Det går fint, me kan prata på vegen, seier samferdsleminister Solvik-Olsen (Frp).

- Me vil minna om kor viktig det er at heile strekninga Voss-Arna vert bygd ut snarast råd, seier Vidar Skeie. Han er naturleg nok spent på kva som vil liggja inne i Nasjonal Transportplan 2018-2029, som regjeringa vil fremja som stortingsmelding i løpet av våren.

- Før påske, det satsar me på, svarar Solvik Olsen.

- Vil den innehalda ein dato for ferdigstilling av K5 heilt til Voss, spurte Skeie.

- Det står att å sjå, var svaret frå samferdsleministeren.

Lyt sjå heilskapen

Skeie overrekte fråsegna frå Hordaland fylkesting frå juni i fjor, med appell til regjeringa om rask avklaring for ny E16 og togtrasé mellom Voss og Arna.

- Du har sikkert fått den før, seier Skeie. - Ja, men eg tek imot den ein gong til, eg, sa Solvik-Olsen.

Han lytta venleg til dei to representantane frå Vossaløysinga på den korte vandreturen. Dei tok opp ras- og ulukkesproblematikken langs dagens trasear, og minna om kor viktig det er å raskt få på plass trygge løysingar.

- Over heile landet møter eg folk som vil minna om sine prosjekt. Me må ha ei heilskapleg vurdering, og syta for at det er pengar både til dei prosjekta som alt er igangsette, og til nye prosjekt, svara samferdsleministeren diplomatisk før han steig om bord på oslotoget.