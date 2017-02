MDG vil ha slutt på gummi på kunstgrasbanene

Miljøpartiet ynskjer stopp i bruken av gummigranulat på kunstgrasbanane i kommunen.

Til kommunestyret i dag har gruppeleiar i MDG Voss, Lillian Rogne, fremja ein interpellasjon om kunstgrasbanar. Rogne trekkjer fram at det har vore ein markant auke i talet på kunstgrasbanar i Noreg dei siste ti-tjue åra, i takt med eit auka fokus på dei negative konsekvensane med banane.

- Etter slitasje frå biltrafikken, er gummigranulat i kunstgrasbanar nest største kjelda til mikroplastforureining, skriv Rogne.

Granulaten «rømmer»

Ho meiner mange foreldre kjenner til problemet med granulat som «rømmer» frå kunstgrasbanane og hamnar i vaskemaskinar og på barnerom.

- Forsking viser omfanget av denne «rømminga»: Ein gjennomsnittleg bane taper eitt tonn granulat i året, skriv Rogne, som legg til at granulata ikkje berre hamnar heime hjå den enkelte fotballspelaren, men òg i vassdrag gjennom avrenning.

- Miljødirektoratet gjer på sine nettsider merksam på at lekkasje av miljøgifter frå bilgummigranulat på utandørsbanar, kan medføra ein miljørisiko lokalt, skriv gruppeleiaren.

Finst alternativ

På Voss har det etter kvart kome ein del kunstgrasbanar.

- Nokre av dei ligg tett inntil vassdrag og nokre ligg jamvel tett inntil den viktigaste drikkevasskjelda i kommunen, skriv Rogne i interpellasjonen, der ho også peikar på at fleire kommunar har innført forbod mot gummigranulat i kunstgrasbanar og at det finst alternativ til granulat av gummi.

Rogne stiller desse spørsmåla til ordføraren:

1. Kor mange av fotballbanane i Voss kommune har fyllmasse av oppmalte bildekk?

2. Er det i dag ei forsvarleg handtering av gummigranulat som hindrar avrenning til vassdrag?

Ynskjer slutt på bruken

I interpellasjonen fremjar Rogne forslag til vedtak i kommunestyret på to punkt. Det fyrste går ut på at Voss kommune gradvis sluttar med bruken av gummigranulat i kunstgrasbanar til fordel for miljøvenlege plastfrie alternativ.

Det andre punktet i forslaget til vedtak går på at kommunestyret ber ordføraren om å utarbeida ein handlingsplan for å hindra avrenning av granulat til vassdrag. Forslaga gjeld etablering av nye banar og ved reetablering av fyllmasse, presiserer Rogne.

Fleire interpellasjonar

I tillegg til interpellasjonen frå Rogne, er også interpellasjonen frå Lars Mossefinn (Ap) med spørsmål om kulturhusleiinga på planen til kommunestyret. Det er også varsla interpellasjon frå Iril Schau Johansen (H) om språkopplæring gjennom barnehagen.