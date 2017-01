Natt til laurdag stogga politiet på Voss ein bilførar mistenkt for å ha køyrd bil i påverka tilstand. Mannen i 30-åra vart stogga i sentrum like etter midnatt, og vart fråteken sertifikatet. - No ventar me på svar frå blodprøvetaking før me gjer noko vidare, seier Robert Veseth hjå Voss lensmannsdistrikt.