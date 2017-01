Mossefinn ynskjer svar om kulturhusleiinga

Då førre kulturhussjef sa opp stillinga si i fjor haust, hyra Voss kommune inn mellombels kulturhussjef frå vikarbyrået PwC i Bergen.

- Kvifor gjorde kommunen dét, vil kommunestyremedlem Lars Mossefinn (Ap) vita.

Til kommunestyremøtet torsdag har han difor varsla ein interpellasjon om saka, med eit knippe kvasse spørsmål til sin partikollega og ordførar Hans-Erik Ringkjøb.

- Er ordføraren samd?

Mossefinn viser til Hordaland si utgåve 1. desember i fjor, der Voss kommune ved fungerande rådmann Else Berit Kyte uttalar at kommunen sin kostnad ville kunna blitt langt høgare med eit kulturhus utan fast styring. Og Kyte la til: «Eg vil tru at politikarane gjorde den same vurderinga då formannskapet i november fekk informasjon om saka bak lukka dører, og tok informasjonen til orientering».

- Ein kan berre tolka uttalen slik at dei tilsette ved kulturhuset ikkje kunne styrt huset tilfredsstillande og ville ha sett økonomien i kulturhuset over styr om ein av dei tilsette hadde blitt konstituert i den ledige stillinga, skriv Mossefinn i interpellasjonen han har varsla. Og, vil han vita:

- Er dette også ordføraren si vurdering?

- Mobbing av tilsette

Mossefinn meiner det er uråd å tolka uttalen til fungerande rådmann som anna enn mobbing av ei heil gruppe av tilsette i kommunen. Og med tanke på den nye arbeidsgjevarpolitikken kommunestyret vedtok 15. desember i fjor, vil han vita:

- Meiner ordføraren at den refererte uttalen er i samsvar med denne arbeidsgjevarpolitikken?

Ordføraren er kjent med at det ikkje eksisterer nokon konflikt eller strid mellom dei tilsette ved Voss kulturhus, skriv Mossefinn, og ordføraren er like eins kjent med at tilsette ved kulturhuset har fungert som leiar når den tidlegare kulturhussjefen har vore vekke, legg han til.

Han har difor endå eit knippe kvasse spørsmål han vil ha svar på.

- Korrekt informasjon?

- Finst det etter ordføraren si meining noko i driftskonsept og fullmaktsportefylgje ved Voss kulturhus som ville gjort det mogeleg eller sannsynleg at dei tilsette ville kunna setja økonomien til huset over styr, slik fungerande rådmann hevdar?

Og mot denne bakgrunnen vil Lars Mossefinn til sist vita:

- Vurderer ordføraren rådmannen si orientering om saka i lukka møte i formannskapet 21. november i fjor som uttømmande og korrekt?

Hordaland har vidaresendt interpellasjonen både til rådmann Hauge og kommunalsjef Kyte, men ingen av dei ynskjer å kommentera spørsmåla no. Frå ordførar Ringkjøb er kommentaren at han skal gje sine svar i kommunestyret, anten på møtet no torsdag, eller på februarmøtet.