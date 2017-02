Møte om sårbar digital infrastruktur i Myrkdalen

Ordføraren på Voss har møtt Telenor for å snakka om dekninga i Myrkdalen og Vossestrand.

Ordførar i Voss kommune Hans-Erik Ringkjøb har møtt Telenor for å drøfta den sårbare digitale infrastrukturen i Myrkdalen og Vossestrand.

Møtet fann stad på Fornebu, og der møtte Ringkjøb mellom andre dekningsdirektør Bjørn Amundsen i Telenor.

Dette melder Voss kommune i ei pressemelding.

Møtet kom i stand på bakgrunn av eit brev ordførar Hans-Erik Ringkjøb sende til Telenor i januar i år, der han tek opp fleire tilfelle der Vossestrand og Myrkdalen har mista både telefonsamband og breibandstilgang.

«Voss kommune ventar no på svar frå Telenor på korleis og når dei ulike løysingane kan gjennomførast. Kommunen fylgjer dette opp spesielt ovanfor Myrkdalen Fjellandsby. Ordførar Hans-Erik Ringkjøb understrekar at det hastar med å få på plass ei god løysing som sikrar ein robust infrastruktur for både fastbuande, næringsliv og offentlege tenester. Dekningsdirektøren lova på si side at Telenor innan eit par veker skulle få oversendt kostnadsoverslag på løysingsforslaga til Voss kommune», skriv Voss kommune i pressemeldinga.