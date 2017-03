Myrkdalen fekk pris for å bruka nynorsk

- Nynorsk er trendy! Utan den mister me identiteten vår, seier Kaia Finne i Myrkdalen Fjellandsby.

I helga fekk Myrkdalen Fjellandsby tildelt målprisen frå Noregs Mållag, for arbeidet dei gjer med å bruka nynorsk gjennomgåande i heile bedrifta.

- Det er ikkje openbert at eit profilert skisenter eigd av store eigedomsinvestorar brukar nynorsk. Og det at dei brukar nynorsk også i marknadsføringa er veldig positivt, sa Knut Farestveit i mållaget då han delte ut prisen.

A-ending eller e-ending?

Kaia Finne, som er marknadsdirektør i Myrkdalen Fjellandsby, fortel at ein slik pris heng høgt.

- Me har alltid vore ei nynorskbedrift. Men nynorskarbeidet vårt byrja for alvor for fire år sidan, då me fekk ny merkevareprofil. Då fekk me også nedfelt i strategien vår at me berre skulle bruka nynorsk, både innanfor bedrifta og også i kontakt med kundar, seier ho.

- Og no har me faktisk nett hatt ein diskusjon i marknadsavdelinga, om me skal bruka a-ending eller e-ending. A-ending vann, sa ho til høg jubel frå representantane i mållaget.

Omsette alpinvitreglane

Mållaget vart merksame på Myrkdalen sin målretta nynorskbruk då skisenteret ville omsetja dei alpine skivitreglane frå bokmål.

- Då spurde me mållaget om hjelp. Me kunne jo ikkje ha dei på bokmål, seier Finne.

Ho innrømmer at dei har fleire bokmål-svin på skogen.

- Då hotellet opna, fekk me hengt opp fjellvitreglane på veggen med store bokstavar. Men også dei er på bokmål! Det er jo rett og slett pinleg, seier ho og ler.

Ho forsikrar om at desse også snart vil vera oversett til det rette målet.

- Me er alt i gang med denne prosessen. Her vil fjellvitreglane koma på nynorsk, det kan eg lova, seier ho.

- Må kjempa for nynorsken

Finne trur at Myrkdalen hadde mista identiteten sin om dei ikkje hadde brukt nynorsk gjennomgåande, slik dei gjer i dag.

- Det hender me får råd om at det er lurare å bruka bokmål. Då får ein lettare treff i søkjemotorar, til dømes. Men me kan ikkje vera Myrkdalen om ikkje språket er med oss. Nynorsk er veldig trendy. Og me slåst for nynorsken kvar dag, seier ho.

Ho har også høyrt om bedrifter som vegrar seg mot å annonsera på nynorsk i frykt for å ikkje treffa nok i resten av landet.

- Men eg tenkjer at marknadsføring på nynorsk faktisk kan hjelpa oss. Me får ein eigen sjarm, og me har berre fått positive reaksjonar på det, seier ho.

Oslo-nynorsk er uaktuelt

Det å bruka nynorsk i marknadsføringa kan også oppmuntra til å nytta vestlandsbedrifter i denne samanhengen, trur Finne.

- For me kan ikkje få tekstforfattarar frå Oslo til å skriva nynorsk for oss. Då vert språket altfor fjasete, med glorifiserte superlativ som me ikkje kjenner oss att i. Me må ha nynorskfolk som gjer jobben. Då vert det litt meir «ned på jorda»!