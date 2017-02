Mystisk bilbrann i Bjørkemoen

Onsdag morgon fekk politiet melding om ein utbrent bil i Bjørkemoen. Både politi og brannvesenet drog til staden for å sjekka ut den brente bilen. - Mykje tyder på at bilen har vore der i lengre tid. Me er ikkje sikre på kvifor eller kva tid den brann. Dersom nokon har opplysningar ber me folk om å ta kontakt med politiet. Me vil tru at nokon kanskje har sett denne brannen, seier Robert Veseth hjå Voss lensmannsdistrikt.