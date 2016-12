Naboane klagar på gondolvedtaket

Grunneigarane under og ved ei framtidig gondolbane til Hangurstoppen har klaga på kommunen sitt igangsetjingsløyve for arbeidet på nedre stasjon.

Voss kommune, ved utval for formannskap/plan og økonomi, gav 25. november igangsetjingsløyve for grunnarbeid og fundamentarbeid for terminalbygg og gondol.

Klagen er send Voss kommune av Advokatfirmaet Thommessen AS, på vegner av Arbeidsgruppa for grunneigarar under og ved ny gondolbane på Voss.

Som grunnlag for klagen vert det vist til diverse paragrafar både i taubanelova og i plan- og bygningslova. Essensen er likevel at klagar meiner at utbyggjar Voss Resort Prosjektutvikling korkje har driftstillating eller konsesjonstillating på plass, og dermed ikkje har dei privatrettslege rettar som ein slik søknad pliktar å ha.

«Det påløper med dette en ikke ubetydelig risiko for at påstartet byggearbeid må stanses, og at det som allerede er bygget må rives», skriv advokatfullmektig Mathilde Rye Ramberg hjå Advokatfirmaet Thommessen AS.