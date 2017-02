No er alle elevane på Vossestrand samla

Dei 172 elevane frå 1. til 10. klasse jubla då snora vart klipt på Vossestrand barne- og ungdomsskule.

Måndag vart den nye skulen på Sundve - som har fått namnet Vossestrand barne- og ungdomsskule - offisielt opna. No er alle dei 172 elevane frå 1. til 10. klasse samla under same taket, på ein skule som har fått eit nybygg i tillegg til ei renovering av den gamle delen. No er det berre rivinga av gamleskulen som står att.

- Denne prosessen har vore lang. Bygginga har halde på sidan hausten 2015, og planlegginga før det har vel vart i seks-sju år. Og no står me her, med ny skule. Det kjennest veldig godt, sa rektor Kari Dregelid til heile skulen under opninga.

Ville takka elevane

1. til 4. klasse, som tidlegare har gått på Oppheim skule, kom på plass i bygget den 3. januar. Dermed har dei ti trinna vore under same taket i vel éin månad alt. Rektor Dregelid ville rosa både elevar, foreldre og tilsette for at dei har vore så tolmodige under den lange byggjeprosessen.

- Det har vore mykje flytting, fram og tilbake. Og elevane, som ikkje har hatt gymsal, har hatt utegym i heile haust i all slags vêr. Det har også vore lagt ned mange dugnadstimar av både store og små. Dette er me veldig takksame for, seier Dregelid.

- Ta vare på skulen!

Ordførar Hans-Erik Ringkjøb, som tok seg av den offisielle opninga­ av skulen, seier at dette markerer slutten på ein lang prosess med ny skulestruktur i Voss kommune.

- Her har me fått nye skular både på Palmafossen, Gjernes, og no til slutt her på Sundve. Det å leggja ned og byggja nye skular­ er ikkje alltid like lett, men her var signalet veldig klart på at dette var ynskt i lokalsamfunnet. Det har vore ei positiv haldning til dette i fleire år, seier han.

Ordføraren oppmoda elevane om å ta godt vare på den nye skulen.

- Eg håpar at de vert glade i skulen. Det er opp til dykk om dette vert ein bra skule å vera på, sa Ringkjøb.

Hauge på gamle trakter

For varaordførar Sigbjørn Hauge var opninga ekstra spesiell.

- Eg gjekk her sjølv for 40 år sidan, og før oppussinga var det ikkje mykje som hadde skjedd sidan då. Det er flott at skulen har fått ein ny del, men også at den gamle delen er pussa opp. No håpar eg at de elevar vil ta vare på skulen slik at han varer i 40 år til!