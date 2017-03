No forsvinn mastene til Hangursbanen

Torsdag, dels duld i skodda, forsvann masta i nedre delen av Hangursbanen. No er det Bjørkemoen neste for nok ein del av gondolbanen som har prega Voss sidan 1963.

Kranførar for Tverberg Entreprenør AS har festa grepet. I lia over Voss forsvinn nok ein bit av den gamle taubanen til fjells, der Dinglo og Danglo trufast sveva over tretoppane fulle av glade skigjester i 51 år, før det var stopp i 2015.

Skal ned

Einslege master har stått att i lia ei tid, men no skal dei ned.

Ein diger krane grip tak i toppen, så skal masta kappast og firast ned bit for bit i løpet av torsdag og fredag denne veka.

- Ho skal delast i fleire delar og demonterast vidare på bakken, fortel Kjell Inge Tverberg.

Ikkje sentimentalt

Eigar av masta, administrerande direktør i Voss Resort, Øyvind Wæhle fortel at masta endar på miljøstasjonen på Bjørkemoen, og ser ikkje noko sentimentalt i det.

- Nei, det er livets gang. No har me fokus på nye master som skal koma, seier han, og viser til planane for ny bane til fjells.

Hangursbanen vart opna like før jol i 1963.