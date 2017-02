No kan du få 10.000 kroner i bot for å møka på feil tid

Voss kommune fekk denne veka politisk klarsignal for å straffa ulovlege utslepp frå jordbruket med opp til 10.000 kroner.

Det var Utvalet for næring og tiltak (NTA) som hadde prinsippet oppe til drøfting, og som relativt raskt stilte seg tverrpolitisk bak nytiltaket.

- Om ordninga skal ha noko for seg, lyt straffa ha ein viss storleik, gjorde Sveinung Riber (H) klart.

Totalt 25.000 kr

Tre separate saker var lyfte fram for NTA-utvalet, ei frå Bulken, ei frå Skutle, og ei frå Tjukkebygda. Frå administrasjonen var det tilrådd å straffa alle tre tilfella med 10.000 kroner, pengar som reint konkret skulle drivast inn ved å redusera produksjonstilskotet tilsvarande.

For dei to fyrstnemnde sakene fastsette NTA straffa til 10.000 kroner etter relativt kort debatt. Begge gardsbruka hadde spreidd tyntflytande organisk gjødsel på markene sine som hadde enda i det lokale vassdraget.

Den siste saka vart vurdert som mindre alvorleg, då den dreia seg om spreiing av husdyrgjødsel tre dagar etter siste frist for dette, men utan påviste konsekvensar for vassdraget. Her vart straffa fastsett til 5000 kroner, etter framlegg frå Knut Kvissel (Frp).

- Sjølv om me bør ha straffer som svir, er det òg viktig at me differensierer ordninga, var hans poeng.

Det vart òg lansert eit alternativt framlegg frå Morten Samskott (Sp) om 3000 kroner i straff, og røystinga synte 4-4 og daudt løp. Avgjerda om 5000 kroner vart difor fatta med utvalsleiar Klaus Skjeldal (Ap) si dobbeltrøyst.

Etter 1. oktober

- Utmålinga av straff har vore ei vanskeleg vurdering frå administrasjonen si side, vedgjekk saksutgreiar Rune Østraat før debatten starta.

- Men de skal ha i bakhovudet at alle sakene her dreiar seg om ulovlege utslepp for andre gong. Ved fyrste høve fekk dei tre berre ei åtvaring. Då er det me har landa på å bruka avkorta produksjonstilskot som verkemiddel, for å koma problemet til livs, sa Østraat.

- Men ein slik reaksjonsmåte er heilt ny i Voss kommune. Difor er det at me lyfter sakene opp til politisk vurdering, supplerte næringssjef Anders Gjøstein.

- Og då skal de i tillegg vita at kommunen frå før har strekt spreiefristen med éin månad i høve den nasjonale forskrifta på feltet, frå 1. september til 1. oktober. Det er òg mogleg å få dispensasjon for spreiing etter denne datoen, om særlege tilhøve talar for dette, opplyste Gjøstein.

Tiltak for respekt

- Men når det skjer ulovlege utslepp også etter denne datoen, og utan at dispensasjon er gjeven, då lyt det reagerast!

- Reint formelt er det vel rettast å kalla dette ein reaksjon, ikkje ei straff, meinte utvalsleiar Klaus Skjeldal, som i det sivile er sorenskrivar i Hardanger. - For dette er sjølvsagt ikkje straffesaker, i vanleg forstand.

- Men at kommunen lyt reagera, og at brot på forskrifta skal kosta, det trur eg ikkje me kjem utanom, sa kommunalsjef Torbjørg Austrud.

- For elles vil me aldri oppnå respekt for regelverket!

- Men samstundes er det heilt klart at me lyt ha gradering av reaksjonane, repliserte Hilde Lussand Selheim (Sp).

- Det er stor skilnad på utslepp som skjer ved eit uhell, og det som skjer ved overlegg, gjorde ho klart.