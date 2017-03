No kan du levera inn ulovlege våpen utan å få straff

I tida fram til 1. juni kan du levera inn ulovlege våpen til politiet på Voss, utan å risikera reaksjonar for brot på våpenlova.

Det kallast «våpenamnesti», og er eit av fleire grep politiet gjer for å få inn våpen som finst rundt i landet, men som ikkje er registrert i våpenregisteret.

Noreg er eit land med lange og sterke jakttradisjonar, og ei rik skyttarlagssoge. Difor ligg også landet vårt heilt i verdstoppen når det gjeld talet på våpen per innbyggjar.

Men om våpenet du har liggjande­ ikkje er registrert, er det mest truleg definerte som ulovleg. Då gjer du altså noko ulovleg ved ikkje å registrera det, levera det inn, få det plombert eller destruert etter gjeldande­ lovleg framgangsmåte.

- Lova seier då at du kan straffast for brot på våpenlova, og i ytterste konsekvens hamna i fengsel. Vanlegaste reaksjon er inndraging av våpen og at du mistar ervervsløyve, eller høve til seinare å erverva våpen, seier politifyrstebetjent i Voss lensmannsdistrikt, Bjørn Inge Aarsand.

MÅ HANDTERAST SIKKERT: Bjørn Inge Aarsand ved eit våpenskåp på lensmannskontoret på Voss. Våpena på biletet er ikkje komne inn i samband med våpenamnestiet, men henta inn i samband med andre saker.

Risikerer ikkje straff

Frykt for å få vanskar med politiet­, kan gjera at fleire drøler­ med å få gjort noko med slike våpen. Men i tida 1. mars til 31. mai, gjev politiet i Noreg våpen­amnesti.

Det betyr at du kan levera inn våpen som i utgangspunktet er ulovlege, utan å risikera straff eller reaksjonar frå politiet for brot på våpenlova.

- Me tek imot våpen heile året, og finn alltid gode og tenelege løysingar, seier Aarsand. Han trur ikkje det finst mange ulovlege våpen i bygdene våre.

- Men det er nok ein del våpen som skulle vore registrerte, skulle­ skifta eigar eller vore destruerte­.

- Kan koma på avvegar

- Det er viktig for oss at dette kjem fram på rette måten. Me ynskjer å få inn flest mogleg av desse våpena. Dei representerer potensiell fare og dei kan koma på avvegar. Det kan vera fleire grunnar til at folk har våpen liggjande. Eigarane kan ha døydd, våpen kan ha gått i arv, eller på andre måtar blitt «liggjande». Kanskje tenkjer nokre at det gamle geværet til Besten kan gå i arv til barnebarn, eller at ein ventar på at andre i slekta skal koma i mogen alder til å ha eit jaktvåpen, seier Aarsand.

Han fortel at han har stor forståing for at mange våpen har historisk verdi og at folk ynskjer å ha dei lagra.

- Men tida då me hadde våpen hengjande til pynt på veggen i gangen eller kjellarstova er over, seier han.

- Det er klare reglar for dei som vil ha våpen i eige. Er dei ikkje registrerte på lovleg vis, vil me ha dei inn, og no er altså tida for det. Folk risikerer ikkje trøbbel­ i høve til innlevering, forsikrar Aarsand.

Granatar i pose

Våpen er farleg reiskap, og må handterast med stor varsemd. Dette er ikkje fyrste våpen­amnestiet i Noreg. Politiet har hatt to rundar tidlegare, og då skjedde det ikkje ulukker i vårt distrikt.

Men politiet opplevde at folk kom på stasjonen med ladde våpen, sprengstoff og granatar i posar og kassar. Difor ber Aarsand folk vera varsame, og at dei handsamar alle våpen som om dei skulle vera ladde.

- Sprengstoff, fenghetter og gammal ammunisjon kan vera farleg om det ikkje vert handtert på rett måte. Me leiger om naudsynt inn profesjonell hjelp til å ta hand om, tranportera og destruera.

- Er du i tvil om korleis våpena eller anna skal takast hand om, så ikkje nøl med å ta kontakt med oss. Har du behov for å prata med oss i framkant, eller lurer du på meir detaljert informasjon kring reglane for kven som kan ha våpen og ikkje, og korleis oppbevare våpen, så ta kontakt med oss, seier Aarsand.

- Stordomstida er over

Aarsand skjønar godt at det er utfordringar med å rydda opp i våpenskapet. Han oppmodar likevel, utan at dette har noko med våpenamnestiet å gjera, at fleire ryddar bort gamle våpen som ikkje er i bruk.

- Dette er gjerne gamle Krag Jørgensen eller Kongsberg­mauserar, som hadde si stordoms- og brukstid på 1950-1980-talet. Bruksområdet er i dag lite. Jegrar og baneskyttarar som no veks til, vil skaffa seg, og bruka heilt andre og meir moderne våpen. Ta kontakt med oss, så ordnar me opp saman, avsluttar Aarsand.

Du kan lesa meir om våpen­amnestiet på politi.no.