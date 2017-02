No kan skogbrukarane på Voss tena meir pengar

Skogssamdrift kan gje betre økonomi, større artsvariasjon og miljøvinst. Og skogen kan nyttast bevisst som vern mot flaum og ras.

- Snauhogst slik ein held på med i Noreg, er ikkje aktuelt i Tyskland. Og eg ser mange ulemper med det, seier Stephan Gampe frå skogsforvaltninga i Garmisch-Partenkirchen. Saman med landsmann Daniel Kraus frå det europeisk skogsinstitutt var dei i regi av Fylkesmannen i Hordaland på Voss denne veka.

- Snauhogst skadar ofte jordsmonnet, gjer at ikkje alle generasjonane kan få utbyte av hogsten og gjer mange stader landskapet sårbart for flaum og ras, fortel Gampe. Han meiner også at flathogsten er fordyrande på fleire område.

- Ein brukar tid og pengar på planting. Det gjer me ikkje i Tyskland, held han fram og forklarar:

- I Tyskland tynner me ut skogen, og me tek ut tømmer gradvis. Det gjer at me lettare kan få fram tre av kvalitet og til betre pris. Det gjer også at kvar einaste generasjon får inntekter av skogen. Me let gode frøtre stå att. På den måten fornyar skogen seg sjølv, og me sparer utgifter til utplantinga. Og så er dette ei mykje meir skånsam skogsdrift enn snauhogst. Når me har ein variert skog, så vert også skadane ved uvêr mindre. Ein granskog der alle trea er planta samstundes, vert lett øydelagt av storm.

SKOGEN SI FRAMTID: Eit pilotprosjekt skal vera med på å forma framtida si skogdrift i Voss. Det kan bli slutt på flathogst.

Han meiner skogeigarar har mykje å tena på å samarbeida tett.

- Dersom ein samarbeider over lang tid, kan ein få ei berekraftig skogsdrift over større areal. Ein kan slik få opp verdien av heile området. Og ein kan også ha ein plan for verneskog og andre lokale omsyn ein bør ta. I Tyskland er me opptekne av artsvariasjon i skogen, seier skogsforvaltaren frå Garmisch-Partenkirchen.

Nesthus-Øvre Seim

Tysdag denne veka var dei tyske fagfolka saman med representantar frå Fylkesmannen og Landbruksdepartementet på Voss. M.a. vitja dei skogsområdet Nesthus-Øvre Seim. Andre dagar i veka har dei også vitja aktuelle stader i Bergen og Fusa.

- Me ynskjer å ha Voss med på eit pilotprosjekt der me skal prøva den tyske modellen. Me ynskjer å laga ein framdriftsplan for skogen i fylket. Me skal finna midlar for å få dette prosjektet i gang, seier Dirk Kohlmann, assisterande landbruksdirektør hjå Fylkesmannen i Hordaland.

Skogbrukssjef Bjørn Hystad i Voss kommune synest det er spennande å læra av den tyske samarbeidsmodellen.

- Dette skal me prøva ut på Voss, seier Hystad. - Det er ikkje slått fast kva område som vert pilotprosjektet på Voss.

- Men dette veglaget på Nesthus-Øvre Seim er etter mitt syn eit godt alternativ. Her har ein eit velfungerande veglag med 40 skogseigarar og ein veg på 8 km, seier Hystad.

Jan Geir Jensen er leiar i veglaget Nesthus-Øvre Seim. Han er i utgangspunktet positiv til framlegget frå Fylkesmannen.

- Personleg er eg positiv til dette. Men me skal ta prosjektet opp i årsmøtet i veglaget før påske, seier Jensen.

Tysk marknad

Rådgjevar Simon Wolff understrekar at målet er ikkje å kopiera den tyske modellen, men å dra lærdom av han og sjå kva som kan overførast til norske forhold.

- Me ynskjer å finna fram til ein berekraftig modell som gjer at skogseigarane kan tena meir pengar. Det skjer mykje innovasjon i næringa, så det dukkar stadig opp nye moglegheiter. Samarbeider skogeigarane, er det lettare å tilpassa seg desse endringane. Og norsk granskog vert t.d. meir etterspurd i Tyskland ettersom dei går meir over til bøk, seier Wolff.

Verneskog

Rune Nordrum frå landbruksdepartementet er spesielt oppteken av verneskog mot flaum og ras.

- Flaum og ras er veksande problem. Fornuftig skogdrift er eit viktig bidrag i å overvinna skadar ved klimaendringar. Me har heilt klart noko å læra av tyskarane, seier Nordrum

Simon Wolff meiner ein må jobba for å få fram ei støtteordning til verneskog.

Skogbrukssjef Hystad seier det vert spennande å fylgja pilotprosjektet.

- I Noreg har utgiftene med å planta ny skog auka nokså mykje. Så her er det tydeleg mykje å spara med denne modellen. Me vil også få større artsvariasjon, som kan gje skogeigarane fleire bein å stå på. Og det har fordelar for miljøet. Det kan t.d. vera aktuelt å ha både gran, furu og lerke i same skogen. På Voss er flaum og ras høgaktuelle tema. Hadde det ikkje vore skog i Raundalen, ville flaumane vore verre på Voss. Og det er mogleg å dempa faren for ras fleire stader med rett skogsdrift, seier Hystad. Han er usikker på når prosjektet kjem i gang på Voss.