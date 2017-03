No må du køyra annleis på Vangen

Natt til måndag vart køyremmønsteret på Sverresplass endra.

- Det er litt uvant. Eg blir litt sett ut når noko ikkje er som det brukar å vera, seier bilist Aina Marie Velsvik.

Ho kom køyrande frå Skulestadmo og inn til sentrum måndag. Der møtte ho eit nytt syn.

PLANEN: Slik ser ei teikning av krysset ut ovanfrå, og slik skal det jå ut i oktober. ILLUSTRASJON: Statens vegvesen

Stengd fram til juli

I natt starta arbeidet med «Prosjekt E16 rv. 13 Vossapakko». Det er no opna opp for tovegstrafikk Vangsgata-Strandavegen. Også i Uttrågata går trafikken begge vegar - på eine sida av midtrabatten. Køyrebanen forbi Statoil er innsnevra i retning Langebrua. Trafikkljosa er heilt avskrudde. Det er stengt for innkøyring frå Uttrågata til Sverresplass.

- Frå måndag 12. mars vert Sverresplass stengt mellom Vangsgata og Uttrågata. Stenginga kjem til å vara fram til 7 juli, opplyser Eirik Røthe, prosjektleiar.

INGEN HØGRE: Viss ein kjem frå Vangsgata, kan ein ikkje køyra til høgre for å koma til ljoskrysset, men må fortsetja rett fram.

- Litt forvirrande

Ikkje alle var klare over at det nye køyremønsteret vil vara så lenge.

- Under Ekstremsportveko og Voss cup også? spør ei dame i krysset i dag, overraska.

Fleire ser for seg at det kan verta litt kaotisk.

Kjersti Lunde er ein av bilistane denne morgonen og kom køyrande frå Senteret.

- Det er no litt forvirrande, seier ho.

Forvirring ser ut til å vera den generelle sinnsstemninga i vegkrysset måndag, men det har så langt ikkje vore ulukker.

Mange som køyrde same veg som Lunde, frå Langebrua mot sentrum, la seg over i feil køyrefelt rett før der ljoskrysset var tidlegare. No må alle liggja i høgre fil heile vegen - for det finst berre éi fil i kvar retning, og det er ikkje mogleg å svinga til høgre i krysset.

- Det vert manuell dirigering og ljosregulering i periodar, opplyser Røthe.

Ferdig i oktober

Sjølv om krysset skal opna att i juli, vil arbeidet då ikkje vera heilt ferdig. Planen er at Sverresplass skal vera kledd i heilt ny drakt 1. oktober. Trafikkljosa skal skruast på att, og vegane skal ha betre svingradius for tungtransport. I tillegg skal området vera betre tilpassa gåande og syklande.

Bilist Velsvik var førebudd då ho kom til krysset i dag, for ho hadde lese om det i avisa på førehand.

- Der er ikkje berre-berre med endringar. Men det hadde vore verre viss det hadde vore forandringar frå dag til dag, seier Velsvik optimistisk.

No kan ho og alle andre bilistar slå seg til ro med denne ordninga ei stund.