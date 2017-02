No opnar kjellaren på Inside

Nyopninga vert markert med både konsert og 90-talsfest.

Kjellaren under Inside har vore stengt sidan flaumen i 2014, og er no klar for å ta imot festglade folk att etter fleire månader med oppussing.

- No er både «shuffleboard», biljardbord og scene på plass. Me håpar på at det vert stappfullt her nede, seier dagleg leiar Knut Holtekjølen.

Opnar med mimrerock

Kjellaren opnar dørene fredag kveld denne helga, men den offisielle opninga er laurdag kveld. Den skal markerast med konsert med bandet «Stormbringers».

- Dette er eit band som speler mange gamle slagerar innanfor rockesjangeren. Midt i blinken for dei som er i humør for å mimra litt, seier han.

Klart for 90-talsfest

Tanken er at kjellaren skal vera ein plass for konsertar og temakveldar, og alt neste helg står 90-talsfest på plakaten nede i kjellaren.

- Då får me besøk av to DJ-ar frå Bergen, som har hatt stor suksess med liknande kveldar på Inside i Bergen. Her kan ein gå «all out» og kle seg ut som idolet sitt frå 90-talet. Men det er lov å koma i vanlege klede òg, ler Holtekjølen.

Kjellaren vil få fleire arrangement i månaden, fortel han.

- No i byrjinga køyrer me på med noko kvar helg, men elles er planen å ha ein konsert og ein temakveld i månaden.