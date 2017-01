No skal private få driva leirskulen

VOSS: Leirskulen på Voss skal no ut på den opne marknaden med siktemål å få til privat drift.

Det bestemte Utval for levekår i eit samrøystes vedtak torsdag ettermiddag. Administrasjonen i kommunen innstilte på ei løysing der leirskuletilbodet i regi av Voss kommune vert nedlagt, og at det vert mogleg for private aktørar å komma inn gjennom ei ope lysing der moglege interesserte vert inviterte til å gje tilbod på drifta av leirskulen. Dette samla altså heile utvalet seg bak.

Har potensial

Voss kommune går altså ut av drifta, men ynskjer at den vert vidareført av private som då vil ha det fulle og heile ansvaret for drifta, tilrettelegging og pedagogisk innhald.

- Går me for å privatisera, så kan mange hengja seg på som interesserte, sa utvalsmedlem Karethe Lunde (Ap).

Det meinte også kommunalsjef Else Berit Kyte.

- Eg trur fleire kan vera interesserte­ dersom ein går for å privatisera. Då kan eventuelt folkehøgskulen hengja seg på dersom dei ynskjer det. Det er potensial for leirskulen, sa ho.

Framdrift og folkehøgskulen

Utvalsmedlem Lars Haukom (Ap), som arbeider på Voss Folke­høgskule, fremja fyrst eit forslag om å utsetja saka for å få sjanse til ein skikkeleg diskusjon på folkehøgskulen om korleis den eventuelt kan vera ein del av løysinga. Etter litt diskusjon i utvalet vart forslaget trekt, ettersom folkehøgskulen eventuelt kan melda si interesse som privat aktør.

- Dersom me gjer eit vedtak no i staden for å utsetja, kva vert framdrifta i saka då? spurde utvalsmedlem Arne Gilbakken (Sp).

- Målet er å landa på den vidare­ drifta til august 2017, sidan me no driv på ei naudløysing. Så me må komma i gang med arbeidet, sa kommunalsjef Kyte.

Privat fungerer godt

Synnøve Bjørgum frå Senter­partiet stilte spørsmål om korleis andre kommunar løyser ordninga med leirskule.

- Privat eller kommunalt?

Borna frå Voss reiser til dømes til leirskulen på Balestrand, som er privat, medan Ulvik har eigen kommunalt driven leirskule, var døme ho fekk til svar.

- Balestrand fungerer jo godt, sa utvalsleiar Stein Helge Mande­lid (Ap).

- Eg trur me får eit endå betre tilbod ved å privatisera. Det finst aktørar her som har kompetanse­. Det er flott dersom­ nokon andre kan ta ballen vidare­, sa Svein Erik Burud (H) til slutt.