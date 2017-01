No skal Vegtilsynet stå på eigne bein

I fire år har dei drive tilsyn med sine eigne sjefar. No er Voss sitt einaste statlege hovudkontor fristilt.

For fire år sida vedtok Stortinget å danna ein ny offentleg etat, Vegtilsynet, som skulle føra tilsyn med vegbygging i heile landet. Kontoret vart plassert i Uttrågata på Voss, der det sit 15 tilsette med heile Noreg som ansvarsområde.

- Vår oppgåve er å føra tilsyn med Statens vegvesen og deira arbeid med riksvegane, forklarer Trude Tronerud Andersen, direktør i Vegtilsynet.

- Ei anna formulering me nyttar er at me granskar ulukker på vegane, før dei skjer, med mål om å førebyggja at slikt skjer.

Då Vegtilsynet vart stifta, vart dei plassert inn under Statens vegvesen. Dei svara altså til dei som dei skulle føra tilsyn med.

- Dette var for å komma raskt i gang. Me nytta Vegvesenet sine administrative tiltak, for å kunna løysa våre oppgåver så raskt som mogleg, seier Andersen.

Nøgd samferdselsminister

No er Vegtilsynet i staden organisert direkte under Samferdselsdepartementet, og med det høyrer ei rollekryssing ein sjeldan ser i det offentlege til fortida. Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) er glad for at den nye organiseringa er på plass.

- Då me var i opposisjon, så føreslo me å få gjort Vegtilsynet uavhengig. No trur eg det blir endå betre tilsyn, og deira praksis meir truverdig, seier Solvik-Olsen.

- Sjølv om det ikkje har vore nokon saker, så slepp me no å frykta at det skal bli habilitetskonfliktar, forklarar han.

I departementet er dei nøgde med jobben som blir gjort frå Uttrågata.

- Ut frå ressursane har dei løyst sine oppgåver bra. For det er ei mangfaldig og stor oppgåve, der dei har vore flinke til å prioritera dei sakene som gjer mest nytte, seier samferdselsministeren.

Markering i kulturhuset

Ministeren var på Voss måndag i samband med ei markering for Vegtilsynet si fristilling. Framføre ei pent kledd forsamling tala han og andre med tilknyting til vegane i Norge.

Vegdirektør Terje Moe Gustavsen var ein av talarane. Han fortalde at han i byrjinga var skeptisk til at Vegtilsynet skulle plasserast på Voss.

- Voss var berre ein av mange plassar som vart vurdert. Då avgjerda vart fatta, så var eg usikker på om ein skulle klara å få tak i den naudsynte kompetansen. Eg tok feil, det viste seg jo at mange har lyst å jobba på Voss, sa Gustavsen.

Noko som ikkje overraska ordførar på Voss, Hans-Erik Ringkjøb (Ap). Ordføraren, som har doktorgrad i «Administrasjons- og organisasjonsteori», fortalde om ulike tilsynsfunksjonar frå eit samfunnsmessig perspektiv.

- Det handlar om læring - med tilsyn kan me gjera samfunnet betre.

Gode ord frå Vegvesenet

Sjef for region Vest i Statens vegvesen, Helge Eidsnes, drog fram i sin tale at han var imponert over kor raskt Vegtilsynet kom i gang med arbeidet sitt.

- Med store vegprosjekt, med tilhøyrande komplekse kontraktar, vart eg imponert over kor raskt revisjonsteamet klarte å setja seg inn i desse og byrja å stilla «ubehagelege» spørsmål, sa han. - Eg håper de i framtida held fram med å vera litt vanskelege for oss, og dermed sikrar at me gjer jobben vår.