No startar kommunen opp planarbeidet med Udlabutomta

Endeleg startar arbeidet med regulering av Udlabutomta.

I går gjorde formannskapet på Voss eit samrøystes vedtak om oppstart av offentleg detaljreguleringsplan for Udlabutomta. Føremålet med planarbeidet er å leggja til rette for effektiv utnytting av området, med ulike typar omsorgsbustader og fleksible løysingar som tek høgde for endring av behov over tid. Målet er eit levande omsorgstun som fremjar helse, aktivitet og samhandling med omgjevnadene.

- Det er høg aktivitet på Voss, men Udlabutomta måtte venta litt. Det er godt at me no kan koma i gang. I tillegg er det stas at fleire prosjekt i regi av kommunen vert ferdige dette året. Udlabutomta og fokus på dei eldre vert viktig framover, meiner ordførar Hans-Erik Ringkjøb (Ap).

Positiv sak

Som tiltakshavar er det Voss kommune som skal laga det meste av planane, og ein volumstudie gjort av Fortunen AS skal leggjast til grunn for arbeidet.

- Dette er ei veldig positiv sak. I tillegg til fokus på omsorgsbustader for eldre, må me også ha fokus på omsorgsbustader for yngre som til dømes er i krevjande livssituasjonar. Også denne omsorgsbiten må me ta alvorleg, og til dømes sjå på bruken av bygget på Lundhaugen når barnehagen flyttar inn i nye lokale, meiner Arnfinn Gjerdåker (SV).

Det er ordføraren samd i.

- Desse folkegruppene er kanskje ikkje dei som ropar høgast. Me må ta eit tydeleg politisk ansvar for å få det i gang. Det vert frigjort ressursar i kommunen i løpet av året, seier han.

Fleire byggjetrinn

Volumstudien av Udlabutomta syner at utbygginga kan gjerast i fleire byggjetrinn, og bufellesskap/bukollektiv kan byggjast i det fyrste trinnet. Men løysinga vil ta i bruk areal som i dag er regulert og opparbeidd til leikeføremål, og difor krev ei utbygging der dispensasjon frå reguleringsplanen.

I volumstudien er noverande leikeplass erstatta med fleire område for leik og aktivitetar i eit fellesanlegg. Utbygging utover fyrste byggjetrinn vil krevja ein ny detaljreguleringsplan når den tid kjem.

Mangfaldig bruk

Det er sett av 40 millionar kroner som eit sjølvfinansierande prosjekt for utbygging av fyrste byggjetrinn på Udlabutomta. Det skal elles etablerast ei byggjenemnd som skal fylgja opp detaljprosjektering og utbygging.

- Sjølv om me har venta lenge, så tykkjer eg planane har vorte veldig bra. Å bruka arealet så mangfaldig er flott, meiner Marit Wæhle (Ap).

Framdriftsplanen til prosjektet legg opp til andre gangs handsaming og godkjenning av planforslaget om våren/sommaren 2018. Planarbeidet skal også leggja til rette for ny brannstasjon.