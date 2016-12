Norsk jol på mottaket

- Jol er veldig fint, seier Ahmed al-Azo frå Syria, som særleg likar musikken­ og songen som høyrer med.

På flyktningmottaket måndag fekk mange ein føresmak på den norske jola, og endåtil nissen dukka opp med tidlege jolegåver.

Eit grønt og glitrande tre skal bli endå finare. Anahita Mirzaden Sabai og veslebroren Arjan lagar lenkjer i grønt, gult og raudt som skal pynta treet i stova på Liland. Flyktning­mottaket har jolefest, og alle bebuarane er inviterte til norske joleskikkar og mat.

MAT-MIKS. - Viss det hadde vore snø, ville me hatt utefest med aking. Men no blir det innandørs, med jolemat, jolebrus, gløgg og mandarinar, seier Christine Kvam, leiar for Voss Mottak.

Ute vert det grilla pølser, og Marit Nedkvitne i Røde kors steikjer lappar på takke. Inne er det freistande mat frå Eritrea, Etiopia, Syria og Turkistan. Salam, Helen, Mizan, Edom og Genet har laga maten, og snart står det kø med svoltne gjester framfor serveringa.

Saba Yusef frå Etiopia har funne eit fat som fleire forsyner seg av, for slik er det vanleg og hyggjeleg å dela eit måltid.

FIN PÅ FEST. - På eit mottak kan det vera lange dagar, og difor er det bra med ein fest, seier Saba Yusef. Ho har budd på Voss i snart fem år, er aktiv som besøksven i Røde Kors og har delteke på fleire av deira ljosfestar.

MÅLTID: Å dela eit godt måltid er hyggjeleg og sosialt, synest Mosse Brhane, Saba Yusef, Edom Bekele og vesle Samuel.

- Det er kjekt med mange folk samla, at me kan eta og kosa oss før jol, og kanskje bli betre kjende, seier Saba Yusef.

Når det er fest, kan ein gjerne pynta seg. Og det var fleire enn to og eit halvt år gamle Lana Njarr som hadde funne fram finkjolen. Vakre drakter, dressar og kjolar frå mange land var å sjå rundt det norske joletreet. Starah Akrami og sonen Mostafa Abasi (3 år) har begge kvite og iaugnefallande vakre klesdrakter frå Afghanistan.

SONG OG DANS. Av Voss mottak sine 150 plassar er om lag 130 i bruk i dag. Nokre bur på Liland, medan andre bur på Gjernes, i Tvildesvegen eller andre husvære­ som mottaket disponerer på Voss. Måndag kom bebuarane i buss og bil til Bulken, for å få nærkontakt med norske joletradisjonar. Å gå rundt joletreet er slett ikkje så enkelt som ein skulle tru, når ringane skal gå i ulike retningar, og alt lyt forklarast både på norsk, engelsk, arabisk og persisk. Det er summande prat, leik og latter i rommet. Vesle Mohammed Kasim (1,5 år) knekte koden fort, så han fekk fleire rundar med forsprang rundt treet.

FOTO: Vidar Herre

OVER SJØ OG LAND. Mange av bebuarane har flykta frå forfylging, krig og elende. I Noreg finn dei nye heimar og lærer nye skikkar. Jol, slik me feirar ho i Noreg, er framand for somme, men meir kjend for andre. Ahmed al-Azo frå Syria var målar og student i heimlandet, og i Noreg har han studert norsk på eiga hand. Etter berre eit år hjelper han til som tolk for andre. Han likar godt den norske jola, og særleg musikken og songen.

Susan og Edvis Mirzaden Sabai (frå Iran) og borna Anahita og Arjan bur på mottaket på Liland. Faren er heime med borna, medan mora er på norskundervisning. No håpar dei på barnehageplass, så begge foreldra kan gå på skule.

Men fyrst er det borna som får ei gåve. For midt i jolesongen dukkar nissen opp. Med hjelp frå Røde Kors har han sekken full av presangar.

FOTO: Vidar Herre