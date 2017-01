Næringsministeren skal i vindtunellen

Fredag vil næringsminister Monica Mæland (H) bli betre kjend med reiselivet i Voss og verdsarvområdet.

Statsråden kjem til Voss fredag­ føremiddag, og dreg vidare tidleg ettermiddag. Timane vitjinga varer, er spekka med presentasjonar og opplevingar, inkludert lokalmat og flytid i vindtunnelen hjå Voss Vind. Ordførar Hans-Erik Ringkjøb ynskjer velkomen og presenterer litt om reiselivet i regionen. Mona Hellesnes i Destinasjon Voss fortel om reiselivstrendar, Solrun Hjelleflat i Aurland Ressursutvikling, Harald Haaland i Myrkdalen Fjellandsby og Øyvind­ Wæhle i Voss Resort/Voss Gondol vil snakka om utvikling og potensiale. Etter lunsj med spekemat frå Evanger, vil dei same aktørane ta for seg berekraft, infrastruktur og finansiering av reiselivssatsingar. Næringsminister Monica Mæland vil gå gjennom regjeringa sin reiselivsstrategi. Lokal­politikar Iril Schau Johansen representerer Voss Høgre under ministerbesøket. Næringshagen på Voss har fleire deltakarar, i tillegg er både Voss kommune, Hordaland fylkeskommune og Innovasjon Norge representerte.