Ny nedgang for Hordaland

Hordaland sitt opplag gjekk i fjor ned med 224 eksemplar. Konstituert redaktør Geir Geitle skuldar for ein del på distribusjonsvanskar.

Opplagstala for norske aviser vart offentleggjort denne veka. Hordaland, som har hatt opplag på over 10.000 for 15 år sidan, er no etter fleire år med nedgang nede i 7880 godkjende eksemplar.

- I Voss, Ulvik og Granvin står me framleis svært sterkt. Og me har ei hustandsdekning som når opp mot 80 prosent. I området Eidfjord og Ullensvang er me i vekst, seier Geir Geitle. Nedgangen, som er på 2,76 prosent, er størst mellom lesarar som bur spreidd rundt om i landet. Lokalt er det laussalet som sviktar, noko Geitle set på kontoen for endra lesevanar mellom folk.

- Etter at posten slutta med laurdagsdistribusjon i fjor haust, har det vore utfordrande å få avisa ut til abonnentane på dagen. Spesielt i utkanten av lokalområdet vårt, var det problem. Men det største problemet me har opplevd er leveringa av laurdagsavisa til lesarar andre stader i landet. Dette kom samstundes med at folk skulle vurdera om dei ville halda fram med avisa, eller ikkje, fortel Geitle.

Saman med dagleg leiar Trond Syversen vil redaktøren jobba for at distribusjonen vert betre, særleg lokalt.

- Det er distribusjonen av laurdagsavisa med Norpost og Posten som ikkje har vore god nok. Me jobbar for at denne skal bli betre. Lokalt er me på god veg med dette. Men å få ut laurdagsavisa til lesarar andre stader i landet på laurdagen, vert framleis vanskeleg, seier Trond Syversen.

Digital satsing

Syversen og Geitle understrekar at alle abonnentar på papiravisa også har tilgang til alt digitalt stoff, både nettavisa og e-avisa.

- Me ser at enkelte aviser klarer denne kombinasjonen bra, og opplever no igjen auke i opplagstala, seier Syversen.

Hordaland-sjefane har fleire gonger høyrt frå folk at dei er nøgde med det dei kan lesa gratis på nettavisa, og difor seier opp avisa. - Me vurderer no om me skal leggja meir stoff bak plussløysinga, som berre abonnentane har tilgang til, seier dei.

Geitle og Syversen fortel at avisa no snart får nytt publiseringsprogram, som skal gjera innlogginga lettare for lesarane på nett. Programmet gjev også avisa større moglegheiter til å utvikla nettavisa.

Journalistikk kostar

Geir Geitle er klar på at avisa skal kjempa for å få vekst i åra som kjem.

- Det aller viktigaste for oss framover vert uansett å halda oppe kvaliteten på journalistikken, og me skal stadig verta betre, seier Geir Geitle, som trass i utfordringane ser ljost på framtida til avisa.

- Hordaland vert lesen av 22.000 lesarar kvar dag. Me har ei hustandsdekning dei aller fleste avisene i landet misunner oss, seier Geitle. Han håpar lesarane vil slutta opp om avisa i mange år. - Lokalsamfunnet treng god journalistikk. Og slikt er ikkje gratis, seier han.