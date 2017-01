Nytt ministerbesøk på måndag

Måndag kjem samferdsleminister Ketil Solvik-Olsen til Voss.

Fredag vitja næringsminister Monica Mæland Voss, for å læra meir om reiselivet i regionen. Og måndag er det alt klart for nytt ministerbesøk i bygda, når samferdsleminister Ketil Solvik-Olsen tek turen.

Solvik-Olsen er på Voss for å markera at Vegtilsynet vart fristilt frå Statens vegvesen den 1. januar i år. No er Vegtilsynet organisert direkte under samferdsledepartementet. Markeringa av dette finn stad på Voss kulturhus måndag 23. januar, klokka 11.

I tillegg til samferdsleministeren, vil også representantar frå samferdsledepartementet, Statens vegvesen, Luftfartstilsynet og Statens jernbanetilsyn vera med på markeringa.