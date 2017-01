Ordføraren: - Flaumvern viktigaste saka på Voss i 2017

2017 vert året då Voss kommune skal sluttføra fire store prosjekt: Vossabadet, Sundve skule, Nye Lundhaugen barnehage og barnebustader på Gjerdesflaten.

Ordførar Hans-Erik Ringkjøb er likevel ikkje i tvil om at ei heilt anna sak vil prega det offentlege ordskiftet i 2017, som det også gjorde heile hausten 2016: flaumdempinga i Vossavassdraget.

- Og der lyt me velja løysinga som gjev størst effekt, slår han fast her i nyttårsintervjuet, der han elles snakkar både om det gamle og det nye året.

STOR INTERESSE: Kring 150 møtte fram i kulturhuset då Multiconsult presenterte moglegstudia for flaumsenking i desember 2016. Også kommunestyremøtet neste torsdag vert halde i kulturhuset, med god plass for interesserte tilhøyrarar. Fremst her: ordføraren sjølv, Hans-Erik Ringkjøb. Arkivfoto: Rolf Tepstad

Hektisk år bak

- Kva var det største høgdepunktet for deg som ordførar i 2016?

- Det var eit år med stor aktivitet og mange høgdepunkt. Men om noko skal trekkjast fram særskilt, må det vera opning av nye skular. I tillegg til kommunen sine eigne, på Gjernes og Palmafossen, var det opning av Nye Voss vidaregåande skule i regi av fylkeskommunen. Spesielt å ha tre store skuleopningar i eitt og same år. Stor stas for ein ordførar!

- Kva andre milepelar vil du trekkja fram frå 2016?

- Den største saka elles var nok Vossabadet, der kommunestyret gjorde endeleg vedtak sist sommar. Dette er eit prosjekt det er blitt jobba med i mange år, og som har skapt stort engasjement. At me fekk landa saka, og no byggjer oss badeanlegg for sikkert minst 50 år framover, var godt å oppleva.

GLADSAK NR 1: Tidleg i september opnar Vossabadet dørene for ålmenta. For ordførar Hans-Erik Ringkjøb vert dette den største av dei mange gladsakene for Voss kommune dette året. Illustrasjon: HLM Arkitekter

Nytt spennande år

- Kva ser du med størst glede fram til i 2017?

- Då må svaret igjen bli Vossabadet. Det vert spennande å ta nybygget i bruk og høyra korleis brukarane opplever anlegget. Ifylgje kontrakten skal Vossabadet overleverast kommunen 28. august, deretter vert nok litt testing og utprøving ei veke eller to, før ålmenta får sleppa til eit stykke ut i september.

Men Vossabadet er på ingen måte det einaste store prosjektet kommunen skal landa i 2017. I tillegg skal me ha opning av Nye Sundve skule, av barnehagen i Klausabakken og dei nye barnebustadene på Gjerdesflaten. Elles skal jo Nye Voss gymnas, min gamle arbeidsplass, stå ferdig til hausten. Så om det var stor byggjeaktivitet i 2016, vert 2017 neppe mindre hektisk.

Avgjerd om flaumvern

- Saka som truleg vil prega 2017 meir enn noko anna er likevel flaumdempinga, og kva løysing me der skal velja. Saka har jo prega det offentlege ordskiftet i lang tid alt, ikkje minst Hordaland sine spalter.

- Har du sjølv konkludert?

- Me er nøydde til å velja det tiltaket som gjev størst og best flaumdempande effekt, på det punktet er i alle fall konklusjonen klar. Eg ser elles saka i to trinn: kommunestyret må fyrst peika på det mest effektive tiltaket, deretter må debatten gå på korleis tiltaket skal kunna finansierast. Og slutthandsaminga av saka startar alt torsdag neste veke, når alle aktørar i saka er inviterte til kommunestyret for å presentera sine konkrete løysingar.

Voss-Granvin saman

- I kva grad lyt Voss kommune tenkja Granvin i det nye året?

- Det lyt me no gjera heile tida, i alt me føretek oss. Sidan det no er klart at Voss og Granvin vert felles kommune frå 1. januar 2020, kan ikkje me gjera vedtak her på Voss utan å vurdera eventuelle konsekvensar overfor Granvin. Og prosessen er for så vidt i gang alt. Mot slutten av januar skal utsendingar frå dei to kommunane til Oslo, i regi av Kommunenes Sentralforbund, til fellesmøte med andre kommunar i tilsvarande prosess. Med til Oslo vert både politikarar, administrasjon og representantar for tillitsapparatet. Og alt i februar månad skal Voss og Granvin ha felles formannskapsmøte. Så me er i gang, på alle vis!

- Kva klargjeringar om ny veg og bane kan me venta oss, når regjeringa legg fram tilrådinga til ny Nasjonal Transportplan til våren?

- Den nye NTP'en vil på alle vis avgjera kva som skjer, og når det skal skje. Og innan Stortinget tek sommarferie, skal dei ha vedteke planen. Då vil me konkret vita når det vert oppstart på anlegget frå Arna til Stanghelle, der året 2021 ut frå tidlegare signal er sannsynleg startpunkt. Og då dette er eit bunde prosjekt i NTP, lyt me tru at dei årlege løyvingane sikrar full framdrift vidare - med sluttføring innanfor planperioden, som går ut i 2029. Men minst like viktig er det at NTP-en har føringar i seg med klarsignal for vidare utbygging etter K5-alternativet frå Stanghelle til Voss. Dét er heilt avgjerande for kva framtid me på Voss skal kunna sjå for oss!

- Du har no godt fem år bak deg i ordførarstolen. Vil du seia at Voss kommune er ein betre stad å bu i dag, enn då du tok over hausten 2011?

- På rett veg

- Ja, det meiner eg å kunna seia. Det har skjedd veldig mykje desse fem åra, sjølv om det ikkje manglar på utfordringar framleis. Men om me tenkjer fem år tilbake, så hadde me heilt andre utfordringar då, enn i dag. Då hadde me budsjett som gjekk kraftig i minus, og me laut gjera tøffe grep mellom anna i skulesektoren og i barnehagar. No er økonomien ein heilt annan, og me har i stor grad kunna tilført desse to sektorane nye midlar, og retta opp tidlegare innstrammingar.

- Jau, me er avgjort på rett veg, seier ordførar Hans-Erik Ringkjøb utan å blunka.